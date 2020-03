Sharon Stone, Bella Hadid e Justin Bieber: cosa fanno i vip in quarantena

L’allarme Coronavirus è ormai arrivato anche oltreoceano e, dato l’aumento impressionante del numero dei contagi negli Stati Uniti, moltissimi vip e personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di mettersi volontariamente in quarantena.

Ovviamente in questi giorni le celebrità più attive sui social non possono che condividere con i propri fan momenti di vita quotidiana durante l’isolamento a casa. Bella Hadid, ad esempio, ha deciso di mettere in bella mostra il suo fisico scolpito con un selfie in cui sono inquadrati gli addominali ed un messaggio per i suoi fan: “Quarto giorno di quarantena. Sii sicuro, sii consapevole, sii rispettoso“.

C’è chi, invece, si è dato all’arte come Kendall Jenner che ha postato una foto con una tavolozza piena di colori. Stesso hobby anche per Sharon Stone che si è fatta immortalare mentre era assorta a dipingere con tanto di cavalletto e tavolozza. L’attrice 62enne ha commentato così lo scatto: “Sto dipingendo un quadro molto divertente con il kit che ho ricevuto per il mio compleanno dal mio amico Edie“.

L’unico a infrangere le regole e a non farsi vedere a casa è stato Justin Bieber: nell’ultima foto pubblicata su Instagram la popstar si è mostrato davanti alla sua automobile. Il veicolo nello scatto aveva la portiera aperta quindi probabilmente Justin stava per uscire, comportamento che è altamente sconsigliato se non per motivi inderogabili.