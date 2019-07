Lady Gaga lancia Haus Laboratories, la sua linea make-up

Una linea make-up, di questi tempi, non si nega a nessuno, neanche a Lady Gaga: nasce così Haus Laboratories, prodotti di bellezza che la reginetta del pop (ora anche attrice affermata dopo il suo ruolo pluripremiato in A Star is Born) lancia sul mercato a settembre.

Dopo Rihanna, con la sua Fenty Beauty, Jessica Alba con Honest Beauty e i famosi prodotti Goop di Gwyneth Paltrow (senza tacere la collezione luxury MDNA Skin di Madonna), è dunque la volta di Miss Germanotta: in occasione del Prime Day di Amazon, il 15 luglio, la nuova collezione di cosmetici sarà disponibile in pre-order.

Come ha svelato su Instagram (e confermato poi in un’intervista esclusiva a BoF), Lady Gaga ha trovato l’ispirazione per Haus Laboratories nei suoi primi anni nella Downtown Manhattan, quando da aspirante cantante utilizzava il make-up da drugstore per creare i suoi look più originali.

Cosa sarà in vendita da settembre? Palette di gloss, matite per labbra e rossetti di colori all-over; tutto all’insegna dell’autenticità. Già perché, a sentire la popstar, Haus Laboratories è il suo modo per dichiarare guerra al filtro Facetune (grazie – o per colpa – del quale il fotoritocco è alla portata di un clic per chiunque).

A far parte di Haus Laboratories un team di 15 persone, dai veterani dell’industria della bellezza a un ex dirigente di Zynga, la società di giochi per mobile che sta dietro al successo planetario di Farmville. Obiettivo finale è costruire un impero cosmetico globale in partnership con Amazon, unica piattaforma su cui saranno in vendita i prodotti di make-up. Il gigante dell’e-commerce ha in programma di lanciare le palette di Lady Gaga contemporaneamente in nove paesi in tre continenti, dove i clienti potranno usufruire della spedizione di un giorno o due giorni di Amazon. Tradotto in numeri significa che centinaia di milioni di potenziali clienti, da Singapore fin al Brasile, avranno la possibilità acquistare il nuovo brand.

“Dio mi ha dato questa voce per una ragione: non so perché, mi pongo questa domanda di continuo. Sono certa, però, che non lancerò un marchio di bellezza che darà insicurezza e paura alle persone. Si tratta di liberazione”, ha detto a BoF la cantante. Libero ognuno, insomma, di essere bello a modo suo…