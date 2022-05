Le proteste contro la guerra in Ucraina continuano. Ancora una volta, Lady Gaga si è schierata contro la Russia, condannando l’invasione di Putin, e lo ha fatto tirando una frecciatina provocatoria a tutto il governo del Cremlino e facendo riferimento a un suo concerto di dieci anni fa.

Da molto tempo Lady Gaga è contraria alle politiche del presidente russo Putin, e non ha mai perso occasione di dimostrarlo. Era il 2012 quando la cantante, durante un suo tour, era salita sul palco di Mosca e ne aveva approfittato per contestare apertamente le posizioni del Cremlino verso la comunità LGBTQ+. All’epoca, le sue parole erano state:

“Mi hanno detto ‘Gaga quando andrai in Russia potrebbero arrestarti’. Io ho detto ‘Arrestatemi!’. Non me ne frega un c***o di quello che dice la gente. E se sei disposto a rinunciare a tutto per la tua libertà, ti faresti ammanettare, Russia, per la libertà? Arrestami, Mosca! Mi chiamo Lady Gaga, ho 26 anni, vivo a Manhattan, New York, e sono sicura che uomini e donne meritino di amarsi allo stesso modo. Arrestami Mosca, non me ne frega niente!“

Un messaggio da un lato di supporto e rispetto verso la comunità arcobaleno, da sempre oppressa dal regime di Putin, dall’altro estremamente provocatorio nei confronti del presidente. La dichiarazione, però, non le era costata nessuna ritorsione, se non delle accuse l’anno successivo da parte del Cremlino che la tacciava di aver presentato un visto d’ingresso al paese non valido.

Così, Lady Gaga, come aveva già fatto su Twitter nel 2013, durante un suo concerto a Las Vegas è tornata a provocare Putin, chiedendogli come mai non l’avesse arrestata dieci anni prima.