Quale genitore non si commuove di fronte alla cerimonia di diploma del figlio? Anche Heidi Klum non è certo da meno e al momento della consegna del documento alla figlia Leni non ha saputo trattenere la gioia.

La supermodella ha pubblicato su Instagram un video dove sua figlia 18enne riceve il diploma nella classica cerimonia tipica degli Stati Uniti al termine delle scuole superiori: toga, capello e folto pubblico di amici e parenti che assistono al rito della fine della scuola.

“Sono molto orgogliosa di te, @leniklum #Classof2022”, ha scritto sul social dedicandole post e riprese mentre indossa il tocco da diplomata. Anche Leni ha pubblicato la sua immagine ancora vestita per la cerimonia e con in mano il titolo scolastico.

Fra i commenti alla foto della 18enne anche l’applauso di Flavio Briatore, genitore biologico della giovane che è cresciuta con il cantante Seal, l’ex marito della modella, e che Leni Klum considera suo padre.

“Non è solo bellissima, ma anche forte e indipendente, entusiasta della vita”, aveva dichiarato l’imprenditore nel corso di un’intervista a La Repubblica, aggiungendo: “La adoro e mi rende orgoglioso”.

La giovane modella, che sta seguendo le orme della madre nel mondo della moda, aveva anche partecipato al ballo di fine anno indossando un vestito di mamma Heidi Klum. “Prom night in mamas dress”, aveva commentato nella caption dello scatto aggiungendo un cuore nero.