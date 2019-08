Hogan scarpe: le sneakers più belle di sempre

Design essenziale e alta qualità dei materiali sono due delle caratteristiche imprescindibili delle scarpe Hogan, proprietà del gruppo Tod’s di Diego Della Valle. Ogni collezione di sneakers si riconosce per l’inconfondibile logo che dal 1997 è posizionato sul lato esterno della scarpa come firma di ogni modello.

Dalla Traditional, capostipite del 1986, ispirata al mondo del cricket a oggi, sono innumerevoli le varianti disponibili, non solo per quanto riguarda i colori e i materiali come la vera pelle, il camoscio, il nabuk, ma anche per i sofisticati dettagli, soprattutto quando si parla dei modelli femminili ricchi di borchie gioiello, paillettes, swarovski, che la rendono una calzatura ideale per ottenere un look elegante e casual allo stesso tempo.

Celebri alcune capsule collection realizzate in questi anni: dal 2010 Karl Lagerfeld collabora con il marchio per quattro stagioni con la Hogan by Karl Lagerfeld: lo stilista tedesco firma capsule collection femminili che reinterpretano i prodotti più famosi del brand tra cui ballerine e sneakers Interactive, oltre a una serie di altri pezzi unici. Dal 2013 Katie Grand, editor del magazine Love, disegna la collezione speciale Katie Grand Loves Hogan.

Ecco i 5 modelli di sneakers Hogan preferite dalla redazione di DireDonna.