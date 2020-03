Hugh Jackman svela il segreto del successo dei suoi 24 anni di matrimonio

Hugh Jackman ha svelato il segreto del successo dei suoi 24 anni di matrimonio con la moglie Deborra-Lee Furness. La coppia è una delle più longeve a Hollywood, e l’attore racconta che trovano sempre un modo per rinnovare il loro rapporto, imparando l’uno dall’altra. Hugh e Deborra-Lee hanno due figli adottivi, Oscar, di 20 anni, e Ava, 15 anni.

Parlando con la rivista People Hugh Jackman ha rivelato il segreto del suo matrimonio: “Di tanto in tanto azzeriamo il nostro matrimonio, per questo non ci lasciamo mai“. La risposta ironica dell’attore è stata seguita da una più profonda.

“Impariamo sempre l’uno dall’altra nuove cose. Le persone cambiano, quindi devi farlo, anche se siamo stati insieme da 24 anni, devi resettare il rapporto per trovare nuove basi. Mi rallegro sempre di vedere quanto lei sia divertente, incredibile e intelligente. Più passa il tempo e meglio diventa“.

Hugh e Deborra-Lee hanno 13 anni di differenza, 51 lui, 64 lei, ma per loro questo non è mai stato un ostacolo. Quando si è posta la questione genitorialità, la coppia ha deciso di adottare, non riuscendo ad avere figli naturalmente.

“Alle volte ci sono degli ostacoli, possono essere grandi o piccoli, siamo messi alla prova. Alle volte gli ostacoli li vediamo solo una volta superati. In quei momenti ci domandiamo se è un bene o un male per il matrimonio. E ovviamente ci domandiamo se è un bene o un male per i nostri figli“.

La coppia, conosciutasi nel 1995 sul set del film Correlli, si è sposata nel 1996.