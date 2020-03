Il Metropolitan Museum of Art di New York festeggia 150 anni

Il Metropolitan Museum of Art di New York celebra nel 2020 i primi 150 anni di attività. Fondato ufficialmente il 13 aprile 1870, il Met, che ogni anno ospita il Met Gala, uno degli eventi più attesi dal mondo della moda, darà il via alle celebrazioni nel giorno esatto del suo compleanno.

Il prossimo 13 aprile si terrà una cerimonia ufficiale con il taglio della torta augurale e un convegno di studio per ricordare le tappe principali del museo che custodisce circa 1,5 milioni di oggetti da collezione che coprono 5.000 anni di storia e che è visitato in media da 7 milioni di persone all’anno.

Durante il giorno dell’anniversario ci saranno spettacoli musicali nella Great Hall del museo e quando calerà la sera l’Empire State Building sarà illuminato in rosso in onore del Met. E anche il grande magazzino Bloomingdale’s nell’Upper East Side ricorderà la ricorrenza con vetrine appositamente progettate e illuminando la sua facciata di rossa nella notte del 13 aprile.

Appuntamento principale dell’intero calendario delle celebrazioni sarà la mostra Making the Met. 1870-2020, che propone un percorso con 250 capolavori provenienti dagli archivi del museo. Aperta al pubblico dal 30 marzo al 2 agosto, l’esposizione sarà un viaggio ragionato nella storia del Metropolitan Museum attraverso una selezione di dipinti, sculture e fotografie tra le più preziose.

Per i 150 anni è stato aperto un nuovo spazio destinato alle collezioni di arti decorative inglesi, con oltre 700 opere disposte su mille metri quadrati di superficie. Saranno poi allestite mostre periodiche per condividere con il pubblico le centinaia di opere d’arte ricevute in dono da parte di privati e istituzioni internazionali.

E nell’anno in cui il Metropolitan Museum of Art festeggia il suo 150esimo anniversario, anche il tradizionale Met Gala 2020, in programma il 4 maggio sarà speciale e sarà abbinato ad una grande mostra. Si intitolerà About Time: Fashion and Duration il tema dell’esposizione organizzata dal Costume Institute del Met e ripercorrerà oltre un secolo e mezzo di storia della moda, dal 1870 ad oggi. La mostra sarà invece visitabile del 7 maggio al 7 settembre.