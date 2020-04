Il Principe Louis compie due anni: le nuove foto scattate da Kate Middleton

Il Principe Louis compie due anni, e su Instagram viene festeggiato con le nuove foto scattate da Kate Middleton. Divertente e irriverente, il terzo figlio di Kate e del Principe William spegne due candeline e fa già parlare di se con queste foto. Infatti, visti i tanti auguri ricevuti, i suoi genitori hanno postato una seconda serie di foto, meno istituzionali.

Si parte infatti con tre scatti nei quali il Principe Louis ha le manine piene di vernice colorata, per simboleggiare la pace. Infatti vediamo anche un lavoretto da lui fatto nei giorni scorsi, un simbolo di speranza in un momento difficile. Il piccolo Louis sembra proprio Kate Middleton da piccola, come fanno notare tanti utenti Instagram, ma anche suo fratello George.

Nella seconda serie di scatti il bambino è protagonista di scatti divertenti, che Kate Middleton ha ribattezzato Instagram contro Realtà. Se infatti nelle prime foto ammiriamo Louis sorridente e in posa, nell’ultimo lo vediamo pieno di vernice sul volto. Un gesto che lo accomuna a qualsiasi altro bambino, e un messaggio di normalità che i Cambridge ci tengono a lanciare, specie in questo momento.

Ma come festeggerà questo compleanno Louis? Certamente in isolamento, con Kate, William e i fratellini George e Charlotte. Niente nonni, niente zii, niente amichetti e ovviamente niente Regina Elisabetta. I Duchi di Cambridge al momento sono nella campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, scelta per permettere ai bambini di giocare nella natura, lontana del pericolo Covid-19.

Secondo la giornalista Katie Nicholl ci sarà un tea party a tema organizzato da Kate Middleton, e che vedrà molto coinvolti i fratellini maggiori. La coppia avrebbe ordinato i regali su internet, e pare che i nonni Middleton, così come il Principe Carlo, parteciperanno in videochiamata. Già in occasione della Pasqua Kate e William avevano raccontato di restare in contatto con la famiglia su Zoom.

Anche nonno Carlo ha voluto fare gli auguri al Principe Louis, con una tenera foto inedita di un loro abbraccio.