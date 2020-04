Kate Middleton e il Principe William raccontano la loro Pasqua su Zoom

Kate Middleton e il Principe William hanno intrattenuto una diretta social durante la quale hanno parlato delle loro preoccupazioni per il Coronavirus. La coppia poi ha spiegato il nuovo progetto per la lotta per la salute mentale dei più giovani. I Duchi di Cambridge parteciperanno a un programma governativo per assistere i più deboli psicologicamente in questo momento difficile.

Kate Middleton e il Principe William parlano per la prima volta delle loro preoccupazioni in questo momento. La coppia dice di aver temuto per la vita del Principe Carlo, che è stato colpito nelle scorse settimane da Coronavirus. Oggi guarito, Carlo è stato in auto isolamento per due settimane.

Non solo, ovviamente anche i genitori di Kate, over settantenni, e la Regina Elisabetta e il Principe Filippo destano preoccupazioni per la loro età.

Kate e William raccontano poi di aver passato una Pasqua felice con George, Charlotte e Louis, e raccontano le loro giornate tra tele scuola e giochi. “Stando sempre in casa non sapevo dove nascondere le loro uova di Pasqua” ha ironizzato la Middleton. Come ogni famiglia, durante la quarantena, anche i Duchi rivelano di restare in contatto con il resto della famiglia con videochiamate su Zoom.

Il Principe William ha anche parlato di coloro che hanno perso qualcuno a causa del Covid-19. Parlando della morte di sua madre, Lady Diana, ha detto: “Quando ho perso mia madre ho attraversato vari stati del lutto. Non c’è solo il dolore, ci sono anche la rabbia, la confusione, la paura“.

Infine la coppia ha parlato del nuovo progetto a sostegno della sanità mentale per i più giovani, Every Mind Matters. “Dobbiamo affrontare questo insieme, e non lasciare solo nessuno. Trovare un modo per stare accanto a chi si sente solo, a chi non ha nessuno con cui parlare, a chi non sa come affrontare questo disagio“.

Secondo i dati del Sistema mentale nazionale, 4 inglesi su 5 temono gli effetti psicologici del Coronavirus sulla loro vita.