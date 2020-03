Il Principe William avrà un ruolo guida nell'emergenza Coronavirus

Secondo gli esperti reali il Principe William avrà un ruolo guida durante l’emergenza Coronavirus nel Regno Unito. Pare che il futuro Re avrà un ruolo da statista durante la crisi, e lui e Kate Middleton guideranno la famiglia reale. Infatti la Regina Elisabetta e il Principe Filippo saranno in isolamento fino a Pasqua nel castello di Windsor, e la Sovrana ha cancellato tutti i suoi impegni. Stesso dicasi per il Principe Carlo, Camilla e la Principessa Anna, in quarantena nelle rispettive case in campagna.

A Londra quindi restano solo il Principe William e Kate Middleton, fiancheggiati dal Principe Edoardo e sua moglie Sophie di Wessex. Proprio la Contessa ieri ha registrato un video invitando tutti i genitori a giocare con i propri figli restando a casa e sfruttando la tecnologia.

Il Principe William, sta intensificando il nuovo ruolo da statista durante la crisi del Coronavirus. L’esperta reale Katie Nicholl ha rivelato che il Duca sarà colui che si rivolgerà alla nazione per ogni annuncio. Infatti, nei giorni scorsi, molti avevano atteso un discorso o un video da parte della Regina, come suo solito, per rassicurare la nazione. Discorso però mai arrivato.

A Palazzo hanno deciso di tenere Elisabetta II più che possibile riparata, cedendo quindi il ruolo al comando al Principe William, seppur temporaneamente. Parlando al sito web australiano 9Honey, Katie Nicholl ha affermato: “Questa mossa è davvero significativa. Il Duca e la Duchessa di Cambridge erano i membri più adatti in questo momento per fare da pilastri di sostegno per la nazione e la Royal Family“.

Il Principe William è stato il primo Windsor a lanciare un video messaggio sul Covid-19.

“Ovviamente William e Kate non sono nella fascia più vulnerabile, quindi sono probabilmente i migliori per contribuire in questo momento“. La giornalista però non si sbilancia sul futuro. Questa scelta non è detto che abbia delle immediate conseguenze sulla sua salita al trono.