Luogo di rinascita “spirituale” del can-can durante la Belle Époque, il Moulin Rouge – in collaborazione con Airbnb – apre le porte ai viaggiatori della celebre piattaforma online di affitti brevi. L’occasione è la celebrazione del suo 133° compleanno. Per la prima volta nella storia, il locale simbolo di Parigi, offre la possibilità a tre coppie selezionate dal portale, per sole tre notti (13, 20 e 27 giugno), di soggiornare nella struttura, al costo simbolico di un euro. È prevista anche la visita una stanza segreta, per permettere agli ospiti di rivivere le atmosfere magiche del tempo.

Situato nel quartiere a luci rosse di Pigalle, nel XVIII arrondissement della Capitale francese, il teatro è stato inaugurato il 6 ottobre 1891 da Charles Zidler e da Joseph Oller. Quest’ultimo anche proprietario dell’Olympia. Posto nei pressi di Monmartre, su Boulevard de Clichy, il locale era diventato particolarmente famoso per la presenza di un mulino a vento di colore rosso sul tetto della struttura, che gli aveva appunto dato il nome.

Per gli ospiti, oltre al soggiorno, è prevista la possibilità di scoprire il dietro le quinte del teatro e assistere al famoso spettacolo del Moulin Rouge Féerie seduti in posti d’onore. Ad accoglierli una host d’eccezione: la prima ballerina, Claudine Van Den Bergh.

Airbnb è solita offrire notti eccezionali in luoghi straordinari dove nessuno ha mai dormito prima. Lo ha fatto nel nel 2015 con lo stadio Maracana di Rio de Janeiro, nel 2016 con il castello di Dracula e nel 2019 in occasione dei 30 anni dell’iconica “piramide” del Louvre. Le prenotazioni tramite Airbnb saranno disponibili da martedì 17 maggio dalle ore 19 collegandosi al sito airbnb.com/moulinrouge.