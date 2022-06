5 destinazioni da raggiungere in treno da Roma: evita lo stress del viaggio rimanendo comoda

La nostra Capitale offre molto da vedere e da fare, infatti dire di aver visto tutto è quasi impossibile. Ma se avete voglia di lasciare la città e viaggiare, allora vi consigliamo una vacanza in treno per sfuggire al trambusto della city e ai turisti che intasano le strade del centro. Ma quali sono le mete più ambite dai viaggiatori? Sicuramente nella top five troviamo:

Firenze;

Napoli;

Venezia;

Bologna

E…

…ultima ma non ultima quella di cui vogliamo parlarvi: la tratta Roma Torino! In meno di 5 ore dalla Capitale potrete raggiungere la città della Mole. Avrete a disposizione la scelta dell’orario che vi è più comodo per viaggiare, dal mattino presto fino alla sera tardi. E poi potrete viaggiare nel massimo della comodità. Scopriamo perché quest’ultimo dettaglio è così importante.

L’ idea di iniziare un viaggio eccita e non poco, ma ciò che più preoccupa è il tempo del viaggio stesso. Che sia in aereo, in auto o in treno, stare seduti per tanto tempo ci provoca stress ed agitazione. Ovviamente con l’auto si possono programmare più fermate ma, ad esempio, col treno è più difficile dato che sono sempre di più i treni diretti. Scopri i nostri consigli per affrontare i viaggi in tutta comodità e senza stress.

Abbigliamento adeguato

Potrà sembrerà scontato, ma per far fronte ad un lungo viaggio è indispensabile un abbigliamento adeguato. Viaggiare con il treno può significare star seduti per tanto tempo. Quindi vi consigliamo abiti morbidi e che non stringano in vita. Preferite delle sneakers o delle ballerine piuttosto che scarpe con i tacchi alti.

Un buon libro è sempre di compagnia

Quando si parte per un lungo viaggio la prima cosa a cui pensare deve essere quella di munirsi di un libro da leggere: il tempo passerà più in fretta. Scegliete un testo che sia leggero e non troppo impegnativo. In alternativa potete scegliere anche delle parole crociate; sono un perfetto metodo di distrazione.

Non esagerate con i bagagli

Anche se con il treno non avete lo stress del peso dei bagagli, come invece accade con l’aereo, vi consigliamo di portare con voi solo il minimo necessario, specialmente se viaggiate da soli. Quando sarà il momento di scendere dal treno, infatti, sarà meno stressante e più comodo portare una sola valigia piuttosto che tante.

Non dimenticate acqua e snack

Dopo molte ore di viaggio la fame inizia a farsi sentire? Se avete con voi degli snack da mangiare durante il viaggio non ve ne pentirete. Anche se i treni ormai hanno dei vagoni bar magari non avrete voglia di alzarvi e raggiungerli. E naturalmente è importante avere sempre una bottiglietta d’acqua per evitare di disidratarsi, specialmente se si viaggia in estate.

Rilassati, guarda un film e goditi il viaggio

Per fortuna, al giorno d’oggi, le lunghe distanze vengono percorse dai treni come Italo che oltre ad essere confortevoli posseggono anche la connessione wi-fi. Potete portare il vostro pc portatile e guardare il vostro film preferito o cercate sul web le informazioni sulla meta della vostra vacanza: questo è un ottimo modo per tenervi impegnati e evitare lo stress del viaggio rimanendo comodi.

Articolo con contenuti promozionali