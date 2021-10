Una vacanza a Rimini con soltanto un euro a notte. Sarà possibile nell’estate 2022, allo Stupido Hotel. Per un prezzo così basso, però, si deve rinunciare alla privacy. È l’idea di Fabio Pegna, detto “Siva”, gestore dell’albergo romagnolo, che propone di trascorrere cinque giorni nella sua struttura rimanendo 24 ore su 24 sotto gli occhi di tutti.

Una sorta di Grande Fratello, in cui gli ospiti dell’hotel sono sorvegliati da telecamere disposte in tutta la stanza e nelle parti comuni. “ Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy“, ha spiegato Siva al Corriere Romagna. La vacanza sarà trasmessa, infatti, in diretta streaming 24 ore al giorno su Twich, 12 ore su YouTube e due ore di Facebook.

“In tre camere verranno installate tre telecamere, nella quarta verrà allestita la sala regia, in cui ci sarà anche la voce che presenterà e commenterà la diretta streaming. Un’altra telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un’altra verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno gli sdraio, gli ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Toglieremo le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile”.

La sua idea è quella di selezionare alcune coppie che siano il più possibile diverse tra loro, in modo da osservare il modo in cui interagiscono tra loro. “Una coppia gay e una coppia omofoba, un ospite con il suo cane e uno che non sopporta gli animali. Il casting lo farò con videochiamate a sorpresa, senza preavviso, per vedere come si comportano ripresi da una telecamera“, racconta a Il Resto del Carlino. Si tratta, come ammette lo stesso gestore, di una trovata di puro marketing, a cui però già una trentina di persone hanno risposto positivamente, rendendosi disponibili per partecipare a questo esperimento.