A partire dal 9 novembre 2021, le gift card di Airbnb sono disponibili anche in Italia. Se per Natale, ma non solo, regna l’indecisione con queste speciali tesserine il problema è risolto. Infatti regalando, o perché no regalandosi, una card si ha accesso a tantissime offerte di alloggi e esperienze uniche in tutto il mondo. Che sia per un amico, un familiare, un collega, c’è la possibilità di scegliere tra numerose combinazioni.

Viaggi in solitaria, brevi weekend per staccare la spina dalla routine quotidiana o per partire alla scoperta di località lontane e sconosciute. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e sono tutte opzioni visibili sul sito di Airbnb. È un’idea regalo perfetta per chi non sa cosa donare, per gli eterni indecisi, oppure per gli amanti dei viaggi.

E se invece la vacanza è già stata prenotata, nessun problema. Con le gift card si possono scegliere anche delle esperienze, da fare sia live di persona sia in remoto in modalità virtuale. La gamma di proposte è molto ampia e va da quelle più avventurose da fare all’aria aperta, agli eventi di arte e cultura.

Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia, ha dichiarato: