Quando la passione per la moda si unisce a quella dei viaggi, ecco che nascono idee innovative. La celebre stilista spagnola Agatha Ruiz de la Prada ha infatti progettato personalmente un intero appartamento nel cuore di Madrid, che ha deciso di affittare ai turisti più fortunati che avranno la possibilità di prenotare un soggiorno tramite Airbnb. Lo stile è inconfondibile, tutto all’insegna dei colori.

L’appartamento è infatti stato disegnato e arredato con alcuni dei pezzi della collezione personale della stilista, che fanno parte della sua casa: una casa apparsa innumerevoli volte sulle più autorevoli riviste di design. Gli ospiti hanno la possibilità di alloggiare per due notti in uno spazio unico nel suo genere e di rilassarsi su un rooftop che regala una magnifica vista sullo skyline della capitale spagnola.

“Madrid è stata la città dove ho iniziato a lavorare durante gli anni d’oro della Movida Madrileña, quando tutti volevamo diventare famosi e conquistare il mondo. Eppure Madrid, una città così speciale scelta da così tanti visitatori, è ancora una città di sognatori, piena di sussurri creativi provenienti da tutta la Spagna; di impulsi culturali, internazionalità e molto altro ancora. Spero che coloro che vivranno questa esperienza possano provare le stesse vibrazioni che provo io!”,

ha raccontato Agatha Ruiz de la Prada ad Airbnb, uno dei più conosciuti portali online per la ricerca di alloggi. Chi prenota il soggiorno in questo appartamento ha diritto ad una serie di esperienze uniche: non soltanto due notti in una stanza da sogno, ma anche un saluto virtuale da parte della stilista, una sessione di shopping privato con un personal shopper (con tanto di sconti sui capi firmati Ruiz de la Prada). In più gli ospiti hanno la possibilità di cenare al ristorante El Qüenco de Pepa della chef Pepa Muñoz, uno dei locali preferiti della stilista, e di visitare Madrid con gli occhi di Agatha, scoprendo i suoi luoghi del cuore.