Jennifer Aniston: amo restare a casa perché sono agorafobica

Jennifer Aniston confessa che non le pesa restare a casa per il Coronavirus, essendo agorafobica. L’attrice, intervistata da Jimmy Kimmel, confessa la sua fobia, e racconta la vita in quarantena. Jennifer, dal salotto di casa sua, ha anche ringraziato tutti i medici e infermieri per il loro lavoro e donato 10mila dollari a un’infermiera che è tornata subito al lavoro dopo aver contratto il Covid-19.

Jennifer Aniston ricorda a tutti di seguire in maniera perentoria le regole per sconfiggere il Coronavirus e parla del suo essere agorafobica. Ospite nel salotto virtuale del Jimmy Kimmel Live!, l’attrice di Friends racconta di essere in auto isolamento da tre settimane e di essere serena per il momento. Jennifer ha infatti raccontato di non sentire il distacco dal mondo esterno per via della sua agorafobia, la paura dei luoghi aperti e affollati.

“Sono nata agorafobica. Per me questo è quasi un sogno, ovviamente non lo è, è un incubo. Ma personalmente, non rappresenta per me una grande sfida“. Per Jennifer Aniston la vera sfida, anche psicologica, è fare i conti con ciò che accade fuori e le notizie in tv.

“La cosa più difficile è guardare le notizie e cercare di digerire tutto quello che sta succedendo là fuori. Non amo essere costantemente informata. Mi concedo un controllo delle news al mattino e uno di sera“. Per l’attrice quindi l’importante è riuscire a tenersi impegnati in quarantena senza cedere al panico.

Jen poi racconta la sua giornata tipo. “Adoro lavare i piatti perché così non solo lavi i piatti ma lavi anche le mani” ha ironizzato sottolineando di essere anche brava a rassettare la casa. “Ho imparato a farlo in quarantena. Ad esempio ora so riorganizzare il mio armadio, prima non avevo mai il tempo di farlo.“