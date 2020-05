Friends: confermata reunion per episodio speciale in autunno

L’episodio speciale di Friends potrebbe essere girato subito dopo l’estate, sicuramente nei primi mesi d’autunno. L’ipotetica conferma arriva da Bob Greenblatt, presidente della Warner Media Entertainment. Lo speciale sarebbe dovuto andare in onda in questa prima parte dell’anno ma a causa dell’emergenza Coronavirus è stato rimandato. La pandemia ha costretto molte produzioni allo stop e diversi programmi hanno dovuto rivedere le loro formule per poter continuare ad andare in onda. La reunion del cast sarebbe dovuta essere disponibile su HBO Max il 27 maggio in concomitanza con il lancio della piattaforma streaming. Tutto il cast, compresa Jennifer Aniston, ha confermato la partecipazione.

“All’inizio abbiamo pensato di posticipare le produzioni di uno o due mesi al massimo” ha dichiarato tramite Variety Bob Greenblatt. “Il momento è abbastanza complicato e speriamo di poter realizzare questo progetto subito dopo la fine dell’estate, quando tutto si sarà calmato” aggiunge il presidente della Warner Media. La reunion del cast di Friends era stata annunciata lo scorso 21 febbraio tramite una serie di post Instagram condivisi dai sei attori. Il progetto prevede la partecipazione degli sceneggiatori, con una trama unscripted. A causa delle restrizioni e dell’obbligo di restare a casa tutte le produzioni, cinematografiche e televisive sono sospese.

“Non vogliamo realizzare una cosa affrettata e convenzionale. Preferiamo aspettare l’arrivo dell’autunno per lanciare il progetto” conclude Bob Greenblatt. “Sono sicuro che i fan lo apprezzeranno e saranno ancora più curiosi“. Per il momento nessuno dei sei attori di Friends ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla posticipazione del progetto in autunno. Sicuramente i fan della serie saranno comprensivi e aspetteranno l’autunno per vedere la tanto sognata reunion del cast. Chi non sarebbe eccitato all’idea di rivedere Aniston, Kudrow, Cox, Perry, LeBlanc e Schwimmer all’interno dello stesso studio?