Jennifer Aniston indossa ancora l'anello di fidanzamento di Brad Pitt

Certi amori non si dimenticano mai, sopratutto poi se ci sono milioni di persone a ricordarli. È quanto ha appreso Jennifer Aniston nel corso degli anni, in merito al suo matrimonio con Brad Pitt. La prova risiede nel dettaglio, scoperto di recente da alcuni giornali americani, dell’anello di fidanzamento indossato dall’attrice durante la serata dei SAG Awards durante la quale i due si sono incontrati nel backstage.

La 51enne attrice ha infatti conservato il gioiello da 500mila dollari che Brad le aveva regalato quando si sono fidanzati nel 1999. Non è dato sapere se l’ex coniuge abbia notato il grande diamante al dito della star di Friends, mostrato dalle decine di scatti comparsi sul web ma riconosciuto solo adesso da alcuni fan dalle memoria fotografica e dall’occhio allenato.

Di sicuro se l’avesse notato l’attore non avrebbe fatto fatica a ricordarlo, dato che il design del monile è stato studiato personalmente insieme all’artista Silvia Damiani e basato su un paio di orecchini che Brad aveva acquistato in precedenza per Jennifer. L’anello consiste in una pietra centrale piuttosto larga, circondata da una spirale di diamanti più piccoli.

Di solito molto generoso, Pitt si sarebbe infuriato ricorrendo alle vie legali quando avrebbe scoperto che – nonostante la somma sborsata, tutt’altro che modesta – la designer avrebbe poi iniziato a vendere tramite la sua azienda delle repliche dell’anello. I due infatti avevano stabilito che nel compenso sarebbe stato compreso anche il divieto di copiarne il design.

Coincidenza vuole che quando la Aniston si fidanzò con il suo secondo marito, l’attore Justin Theroux, questi avrebbe acquistato un altro anello dal valore di mezzo milioni di dollari.

Trattandosi di un caso fortuito – o almeno così si pensa – al momento è difficile ipotizzare un riavvicinamento sentimentale tra Brad e Jennifer, amicizia a parte, solo sulla base di un anello al dito. Di certo il legame tra i due non è qualcosa che è destinato a scomparire presto.