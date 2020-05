Brad Pitt: le sue scuse per le frasi velenose contro Jennifer Aniston

Non è così semplice essere un personaggio pubblico, nel momento in cui ogni dichiarazione fatta alla stampa rimane a disposizione di tutti negli anni a venire. Lo sa bene Brad Pitt, il quale è riuscito a riconquistare l’amicizia di Jennifer Aniston solo dopo essersi scusato per alcuni frasi velenose pronunciate ai tempi della loro separazione, nel 2005.

L’attore 56enne, pochi anni dopo aver intrecciato una storia, altrettanto tormentata con Angelina Jolie, parlò infatti della sua ex non nel migliore dei modi. Nel 2011 rilasciò delle dichiarazioni molto taglienti su Jennifer, che sicuramente restò ferita dal tono utilizzato.

Brad infatti commentò i suoi sentimenti durante il matrimonio: “Ho passato gli anni ’90 cercando di nascondermi, provando a schivare tutto il trambusto della celebrità. Ma a un certo punto ho iniziato a essere stufo di rimanere sul divano con una canna in mano, mi sembrava patetico. Diventò chiaro che stavo cercando di fare un film su un’esistenza interessante, ma la mia vita non lo era affatto. E il mio matrimonio aveva a che fare con tutto ciò“.

Durante l’intervista Brad arrivò a dire di essere stato più che felice di scaricare Jennifer per Angelina: “Sono soddisfatto delle mie scelte che mi hanno portato a trovare la donna che amo, Angie, e a creare una famiglia con lei. Una famiglia è un’impresa a rischio, perché più grande è l’amore maggiore è la perdita.”

Anni dopo Pitt riconsiderò quanto detto e capì di dover delle scuse alla Aniston: “Mi rincresce che sia stata interpretata in quel modo. Jen è una donna amabile, piacevole e spiritosa, che rimane mia amica. È una relazione importante che stimo molto. Il punto del mio discorso non era dire che Jen fosse noiosa, ma che lo stavo diventando io per me stesso, ed ero responsabile di ciò“.

Una fonte ha riferito che la prima riconciliazione tra i due sarebbe avvenuta nel 2016. Ora Brad Pitt sarebbe molto più introspettivo e riflessivo di una volta e si è scusato per quelli che è arrivato a considerare come i suoi problemi nella relazione, confessando i propri errori.

I due quindi avrebbero superato la crisi, tanto che Brad ha partecipato al 50esimo compleanno di Jennifer ed è ormai famosa l’espressione di gioia della coppia durante gli scorsi SAG Awards, durante i quali si sono incontrati nel backstage.