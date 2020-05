Jennifer Aniston pronta a trovare l'amore dopo il secondo divorzio

Difficile trovare l’amore quando non si è più giovanissimi e alle spalle ci sono due grandi relazioni, con tanto di matrimonio e relativo divorzio. Jennifer Aniston però non si arrende e di recente ha affermato di essere ancora aperta all’ipotesi di trovare nuovamente l’amore, anche dopo la fine delle sue seconde nozze.

La star di Friends, serie tv di enorme successo che dovrebbe presto essere omaggiata con una puntata speciale, si è infatti separata dal marito Justin Theroux nel 2017, dopo essersi sposata con lui nel 2015. Probabilmente più noto e chiacchierato il precedente “sì” davanti all’altare, questa volta con Brad Pitt: in questo caso le nozze sono durate dal 2000 al 2005.

Ma in un’intervista rilasciata a People l’attrice 50enne ha affermato di essere nuovamente alla ricerca di un uomo con cui sistemarsi. Le ragioni, a suo dire, sono ovvie: “Perché è fantastico, è una cosa assolutamente meravigliosa. Penso che è anche il modo in cui possiamo davvero conoscere noi stessi, mettendoci in una posizione di vulnerabilità tale da poterci innamorare“.

Nonostante tutto, la ex Rachel Green ha confidato che sono state proprio le relazioni passate a confermarle questa sua visione dell’amore: “Anche quando è spaventoso, anche quando fa male, ne vale sempre la pena. Mi dispiace per coloro che si sono induriti e non lasciano entrare nulla. Che opportunità sprecata. Ho amato molte persone e amo il fatto che anche le ferite subite siano bellissime. Non sarei qui se non fosse per loro“.

A dimostrazione delle sue parole Jennifer Aniston ha recentemente fatto pace con l’ex storico Brad Pitt, incontrato inizialmente nel backstage dei SAG Awards di quest’anno.

Con ogni probabilità la prima occasione in cui rivedremo l’attrice sarà la messa in onda dello speciale per la reunion dei 25 anni di Friends, che l’anno scorso era anticipata dalla pubblicazione di una fotografia scattata da Jennifer in cui tutti gli attori compaiono insieme. Si era trattato dell’esordio della Aniston su Instagram, con il quale aveva raggranellato in un colpo solo 11 milioni di follower.