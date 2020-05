Il like di Jennifer Aniston a Fedez scatena la gelosia di Chiara Ferragni

Jennifer Aniston fa scaturire la gelosia social di Chiara Ferragni per un like messo a un post di Fedez. Infatti il rapper ha condiviso su Instagram un video nel quale si vanta con la moglie di aver ricevuto un mi piace dall’attrice di Friends. Non è la prima volta che Jennifer mostra il suo apprezzamento al cantante italiano sui social. Anche questa volta la reazione dell’influencer è ironica.

Fedez infatti cerca di far ingelosire Chiara Ferragni, con un nuovo siparietto simpatico della coppia. Infatti i due, specie durante la quarantena, sono riusciti a strappare un sorriso a tutti i loro followers, scegliendo sempre più la linea della spontaneità.

“Amore, ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post” dice Fedez alla moglie. Il rapper ha poi ironizzato sul fatto che se l’attrice vedesse interamente il suo profilo e i suoi post smetterebbe subito di seguirlo.

Chiara Ferragni fa finta di essere gelosa, per scherzo, e sorride subito dopo per l’accaduto. Una scenetta divertente che smorza la tensione di coppia. Infatti Fedez e Chiara riescono sempre a non prendersi sul serio sui social, mostrando un rapporto genuino e sincero.

Questo grazie anche al piccolo Leone Ferragni, vera star dei loro profili social. Numerose fan page riportano i video e le fotografie più divertenti del figlio della coppia, che sembra pronto a rubare la scena a mamma e papà.

Intanto Jennifer Aniston ha raggiunto in pochi mesi ben 33 milioni di followers su Instagram, superando anche l’imprenditrice digitale ferma, si fa per dire, a 20 milioni.