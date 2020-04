Jennifer Aniston: 10mila dollari alle infermiere che lottano contro il Coronavirus

Jennifer Aniston ha donato 10mila dollari e diverse carte regalo alle infermiere che lottano contro Coronavirus. L’attrice è apparsa durante l’ultimo episodio del programma Tonight Show with Jimmy Kimmel per fare una sorpresa ad un infermiera che ha contratto il Coronavirus sul lavoro. Nell’ultima puntata del talk show, andata in onda ieri sera, l’attrice ha aiutato il conduttore televisione Jimmy Kimmel a realizzare una sorpresa per allietare la quarantena dell’infermiera Kimball Fairbanks. Jen ha poi fatto delle donazioni a lei e alle sue colleghe.

Jennifer e Jimmy, amici di lunga data, erano entrambi i collegamento dalle loro case. Il presentatore americano, a causa dell’emergenza Coronavirus ha deciso di trasmettere dal salotto di casa anziché da quello televisivo. Un’idea per accorciare le distanza con il pubblico e per invitare tutti a restare in casa. L’attrice di Friends è comparsa in collegamento dalla sua villa di Los Angeles.

Durante l’intervista Jennifer Aniston ha spiegato come sta passando la quarantena a causa dell’emergenza, prima di ringraziare infermiere e personale medico per il loro lavoro. Ma il vero motivo dell’ospitata era una sorpresa molto speciale. Per ringraziare l’infermiera Kimball Fairbanks del suo lavoro e per il suo altruismo ha donato 10.000 di dollari e diverse carte regalo per tutte le sue colleghe. La donna è un’infermiera cardiovascolare presso l’ospedale St. George, nello Utah, e una volta guarita è tornata instancabile al suo lavoro.

Jennifer Aniston l’ha ringraziata per il suo impegno e devozione, in un momento così difficile e ha fatto lo stesso con tutte le sue colleghe. Un gesto generoso in un periodo così arduo per molte famiglie americane, che non sanno come mettere un pasto caldo in tavola per i propri figli.