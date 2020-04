Jennifer Aniston: onde perfette grazie a uno spray da 23 euro

Jennifer Aniston ha un segreto per le sue onde perfette, uno spray da soli 25 dollari, 23 euro circa. Nonostante l’attrice possa avere i migliori hair stylist di Hollywood, il prodotto che usa per i suoi capelli impeccabili costa pochi dollari, ed è accessibile davvero a tutti. I capelli di Jennifer sono da sempre imitatissimi e alcuni dei suoi tagli iconici, fin dai tempi di Friends.

Il parrucchiere di lunga data dell’attrice, Chris McMillan rivela il suo segreto. L’hair stylist parla delle onde e dei ricci di Jennifer Aniston, e spiega come questo look, spesso utilizzato dall’attrice negli ultimi mesi, parta dai suoi capelli naturali.

“Ho sfruttato la normale ondulatura dei capelli di Jen, e il risultato è stato strepitoso. Li ho fatti asciugare naturalmente, e ho usato solo minimamente il phon. Questo per asciugare la radice e dare la direzione alle onde.”

Chris racconta di come con semplici accessori per capelli, dei quali dispone ogni donna, si possa ottenere un look da star.

“Con una piastra ho dato movimento e ho utilizzato solo un prodotto, lo spray Drunk Elephant“. Durante la quarantena il noto parrucchiere ha utilizzato instagram per svelare alcuni dei suoi segreti per capelli. Lo spray in questione è disponibile a un prezzo davvero ottimo, circa 23 euro.

“Lo spray” conclude McMillan “dopo il risciacquo districa, leviga e fornisce protezione dal calore, ripristinando al contempo movimenti naturali, maneggevolezza e lucentezza“.

Insomma, Jennifer Aniston ottiene le sue famose onde senza ricorso a un eccessivo stress per i suoi capelli, e con una tecnica facilmente applicabile anche a casa.