Jennifer Aniston: il suo personal trainer svela il suo allenamento

Il personal trainer di Jennifer Aniston, Leyon Azubuike, ha svelato a US Weekly il fitto programma di allenamento dell’attrice. 51 anni appena compiuti, la Aniston è una delle star più in forma di Hollywood, e non lo deve solo all’alimentazione. Tanto esercizio fisico, e grande caparbietà, come racconta il suo allenatore.

Leyon Azubuike racconta a US Weekly che Jennifer Aniston ama l’allenamento intenso, quello per atleti professionisti. “In palestra va al massimo, ci mette tutta l’energia che ha, ecco perché questi risultati“.

“Affronta gli allenamenti come affronta la vita“, racconta l’atleta, che segue Jen da molti anni. “Lei da il 150%, non lascia nulla di intentato, non rinuncia mai senza averci provato“. Leyon Azubuike è uno dei pesonal trainer più richiesti di Los Angeles, e fondatore del programma Gloveworx, che unisce workout alla boxe.

“Non è sempre stata così. C’erano cose che non le piacevano affatto all’inizio, come saltare la corda. Poi ha preso il ritmo e sono stato io a doverle andare dietro” ironizza Azubuike. L’allenatore assicura che tutti possono raggiungere questi risultati, se lo vogliono davvero.

“La sua tenacia e la sua voglia di farcela fanno la differenza” racconta alla rivista.

“Lavorare con lei è come farlo con un atleta professionista, il punto non è renderla ancora migliore, è monitorare i suoi costanti risultati. Non molla mai. Ci concentriamo su una sezione di muscoli differente alla volta, in modo da poterli sviluppare correttamente, ma senza tralasciare gli altri”.

Jennifer Aniston non ha mai nascosto di fare una dieta molto ferrea, ma salutare, che concede poche distrazioni culinarie.