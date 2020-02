Friends: Jennifer Aniston conferma la reunion del cast per lo special

Jennifer Aniston ha confermato la reunion del cast di Friends per uno special attraverso un post sul suo profilo Instagram. L’attrice ha pubblicato una vecchia foto del cast con scritto “Sta succedendo” e ha taggato i suoi cinque colleghi Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer. Lo speciale tv, molto atteso, andrà in onda su HBO Max come preannunciato dai media nelle scorse settimane.

Dopo le tante indiscrezioni, la reunion ha una conferma ufficiale grazie a cinque degli attori, che l’hanno annunciata con una serie di post in contemporanea su Instagram questa notte. Matt LeBlanc, invece, l’ha annunciata modo ironico postando una foto del cast di M*A*S*H*. Jennifer, Lisa e Courteney hanno risposto divertite al post, sottolineando che non era la foto che avevano concordato.

Già la scorsa settimana il profilo ufficiale del canale HBO Max aveva pubblicato un trittico di foto in cui annunciava il ritorno della serie a maggio 2020, in contemporanea con il lancio del nuovo canale. Oltre al cast è ufficiale la presenza dei due sceneggiatori originali della serie, David Crane e Mara Kauffman. Il produttore esecutivo sarà Ben Winston.

Negli scorsi anni si erano vociferate diverse indiscrezioni riguardo il ritorno della serie. Uno dei problemi principali riguardava sicuramente i compensi dei sei membri del cast. Aniston, Kudrow, Cox, Perry, LeBlanc e Schwimmer percepiranno tra i due milioni e mezzo e i quattro milioni di dollari, ciascuno, per questa reunion.

Lo speciale, come già largamente anticipato negli ultimi mesi, non sarà un episodio vero e proprio della serie, ma i dettagli sono ancora top secret. Si parla di un progetto “unscripted“. La puntata di Friends sarà girata negli studi originali della serie. Lo show, in onda dal 1994 al 2004, aveva già riscosso un grande successo, confermato anche con il ritorno su Netflix nell’ultimo anno.