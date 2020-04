Jennifer Aniston segue Fedez su Instagram e scatena la gelosia di Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni, in quarantena insieme al piccolo Leone e al padre del cantante Franco, continuano a trascorrere le giornate intrattenendo i loro follower tra scherzi, siparietti divertenti e gag di ogni tipo.

Qualche giorno fa il rapper ha pubblicato un video su Instagram con la sigla della sitcom Friends e, a sorpresa, la protagonista Jennifer Aniston ha cominciato a seguirlo. Da quel momento in poi l’attrice ha mostrato interesse per il profilo di Fedez, mettendo vari like alle sue foto.

Inutile dire che il cantante ha preso subito la palla al balzo stuzzicando la moglie con una serie di provocazioni. In una clip, ad esempio, ha lanciato una frecciatina proprio quando Chiara era seduta accanto a lui su divano: “Comunque, Jennifer Aniston è ufficialmente una bimba di Fedez“.

Quell’affermazione ha aperto un siparietto esilarante con l’influencer che, senza nascondere un pizzico di gelosia, ha ribattuto: “In realtà non è vero: mette like solo ai post dove c’è Leo. Allora è una bimba di Leo“.

Il cantante, non contento, ha continuato ad infierire punzecchiando la moglie con un’altra battuta: “Ma anche stasera mi ha messo i like e mia moglie è nera!“.

Il video, ovviamente, ha fatto scompisciare di risate i fan che ormai adorano la coppia. Intanto Chiara e Fedez continuano a divertirsi e a non prendersi mai troppo sul serio, mostrando tutta la loro spontaneità.