Jennifer Lawrence: in quarantena ho esagerato con il vino

Jennifer Lawrence confessa di aver esagerato con il vino durante la quarantena per l’isolamento a causa dell’emergenza Cornavirus. L’attrice, tra le più pagate di Hollywood, non ha mai nascosto la sua predilezione per il buon vino e molto spesso i paparazzi l’hanno beccata un po’ su di giri. L’ultima volta è stato durante la cerimonia di consegna dei Premi Oscar. A rivelare questo dettaglio è l’attrice stessa che lo ha confessato in diretta durante l’ultima ospitata al programma Learns to Cook di Amy Schumer.

Jennifer Lawrence ha rivelato che il suo vino preferito è il Sauvignon Blanc. Questo vino è molto apprezzato dai giovani specie per il suo sapore molto aromatico. “Solitamente prediligo il vino rosso, il vino bianco mi da di ragazza facile” dichiara l’attrice di Hunger Games in diretta. Durante la chiacchierata con la conduttrice Amy Schumer l’attrice ha ironizzato sul fatto di aver abusato del vino durante questo periodo di quarantena. “In questo periodo ho bevuto più del solito, ma cerco di aspettare le ore diciotto prima di iniziare a bere. Alle diciassette mi preparo con una birra preventiva” conclude la Lawrance ironizzando sul suo vizio per l’alcol.

L’ospitata nel programma è una delle poche avvenute dopo il matrimonio con Cooke Maroney. Jennifer e suo marito si sono sposati lo scoro autunno a Rhode Island. Dopo il matrimonio l’attrice ha cercato di mantenere un profilo molto basso evitando il gossip e i paparazzi. In questo periodo di isolamento l’attrice si è dedicata alla cucina per poter trascorrere il tempo in casa senza annoiarsi. Anche la Schumer si è dilettata con la preparazione di piatti durante questo periodo. Di recente ha pubblicato una storia in cui mostra il pollo allo scalogno preparato da Jennifer Lawrence. Tra i prossimi progetti dell’attrice ci sarà l’uscita del nuovo film Red, White and Water di cui sarà anche produttrice.