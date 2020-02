Jennifer Lawrence protagonista del nuovo film Netflix Don’t Look Up

Jennifer Lawrence sarà la protagonista del nuovo film di Netflix Don’t Look Up, diretto da Adam McKay. L’attrice e attivista, dopo un lungo periodo di pausa dal cinema, seguito alle nozze con il marito Cooke Maroney, torna sul grande schermo. L’annuncio nelle scorse ore, le riprese inizieranno nel mese di aprile. Si tratterà di una pellicola fantascientifica catastrofica.

Adam McKay dirigerà Jennifer Lawrence nella sua prima esperienza lavorativa per la piattaforma streaming Netflix. Don’t Look Up segue le avventure di due astronomi di scarsa fortuna che cercano di avvisare l’intera umanità di un asteroide che distruggerà il pianeta Terra. Inizialmente non creduti, per la loro scarsa fama, i due dovranno tirare fuori coraggio e audacia in un lungo tour mediatico.

Jennifer Lawrence sarà impegnata anche sul set nuovo film di mafia di Paolo Sorrentino, Mob Girl, ambientato a New York. L’attrice al momento non ha rilasciato dichiarazioni su questo nuovo progetto ma il regista si è detto molto contento di questa collaborazione.

“Sono così entusiasta di fare questo film con Jen Lawrence” ha detto Adam McKay, anche produttore di Don’t Look Up “È quello che la gente del diciassettesimo secolo chiamava ‘un talento di dinamite’. E il fatto che Netflix veda questo film come una commedia al livello mondiale porta me e la mia squadra a un livello più alto. Tutto in un modo eccitante e motivante“.

Non è stato ancora svelato il ruolo che interpreterà nel lungometraggio Jennifer Lawrence. Maggiori info, insieme alla sinossi ufficiale, verranno rilasciate nelle prossime settimane da Netflix stesso.