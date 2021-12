Jennifer Lopez è una celebrità non solo per essere un’icona della musica pop e un’attrice di successo, ma anche per i suoi look esplosivi, che da anni la inseriscono fra le celebrità più stilose e glamour del pianeta. L’abbiamo vista con acconciature e colori di ogni genere, dal biondo, al castano e il rosa.

Vi raccomandiamo... Jennifer Lopez ultraglow e meravigliosa con i nuovi capelli rosa confetto

I lunghi capelli ondulati sono ciò che in genere la contraddistinguono, a volte frutto di extension chilometriche applicate alla chioma. Di recente, però, si è fatta notare con un taglio corto simmetrico, diventato subito un’ispirazione per l’hairstyle del 2022.

Si tratta di un caschetto geometrico che la cantante ha sfoggiato nella pellicola Marry Me, prossima in uscita. J.Lo ha condiviso un video sul suo profilo Instagram, nel quale ha mostrato ai suoi follower il dietro le quinte della realizzazione di On my way, la colonna sonora del film.

Fra le prime scene si può ammirare l’elegante taglio in questione. Si tratta di un bob dritto che le sfiora le spalle, molto elegante e caratterizzato da tonalità che tendono al biondo miele. Perfette per mettere in risalto la carnagione olivastra della cantante.

Il look risulta molto pulito e chic, perfetto per occasioni importanti e raffinate. Per dare un po’ di vitalità alla forma, i capelli (rigorosamente lisci) sono curvati verso l’interno all’altezza delle punte. È probabile che il taglio sia, in realtà, una parrucca. Anche perché successivamente, Jennifer Lopez è stata vista con la sua lunga acconciatura abituale.

Il risultato finale, però, ha colpito nel segno e si è inserito immediatamente fra i tagli più desiderati da replicare in vista dell’anno nuovo.