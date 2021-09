Ringiovanire con le cellule staminali: la tecnica del Microlipofilling amata da JLo

Il Microlipofilling è una tecnica mini invasiva tra le più efficaci attualmente disponibili per ringiovanire il viso. È un trattamento medico professionale che aiuta a ottenere una pelle più luminosa e compatta, e ha fatto innamorare segretamente anche star del calibro di Jennifer Lopez.

JLo è da sempre una star attenta al suo fisico: pratica costantemente sport e cura altrettanto il suo aspetto. Di recente ha anche lanciato una linea di cosmetici (JLo Beauty) che lei stessa usa quotidianamente in prima persona. La pelle luminosa di Jennifer è ambita da tantissime persone. Il suo bagliore, soprannominato il “JLo Glow” e l’assenza quasi totale di rughe e imperfezioni l’hanno resa un modello a cui ispirarsi. La routine di Jennifer Lopez, che spesso condivide attraverso il suo profilo Instagram, è fatta di buone abitudini come lo sport, tanta acqua e verdure, niente alcolici e caffeina.

Ma si sa, seppur le buone abitudini siano fondamentali per una pelle sana, protezione solare e piccoli trucchi della nonna (lei stessa ha affermato di usare spesso l’olio di oliva come panacea ai disturbi più comuni di pelle e capelli) non possono fare miracoli, e dove non arrivano creme e olii, arrivano i trattamenti estetici medici. Una strada intermedia che si ferma ben prima rispetto agli interventi chirurgici più invasivi è il Microlipofilling, che fa parte proprio di questa categoria.

L’obiettivo del Microlipofilling è quello di restituire tono alla pelle del viso senza però cambiare i connotati o stravolgere il volto. La marcia in più è costituita dalle cellule staminali, che sono presenti naturalmente negli strati adiposi dell’epidermide.

Microlipofilling: come funziona

Nonostante sia un trattamento meno invasivo rispetto ad altri, il Microlipofilling si esegue solo in centri specializzati e attraverso le mani di operatori professionali in anestesia locale. Le sedute durano qualche ora, sono indolore e gli esperti fanno sapere che successivamente al trattamento potrebbero comparire dei lividi sulle zone trattate, macchiette che comunque scompaiono nel giro di un paio di giorni.

Tecnicamente, viene utilizzata una micro cannula che preleva il grasso e le cellule staminali dalle zone del corpo dove è contenuto il grasso in maggiore quantità, per poi reinserirli attraverso aghi molto sottili nelle zone del viso dove si vuole andare a correggere la perdita di tono.

Le zone maggiormente interessate da questa tecnica sono:

guance;

zigomi;

labbra;

contorno occhi.

Tutte aree del viso che necessitano di un rinnovamento cellulare che le cellule staminali possono garantire.

Microlipofilling: le differenze rispetto al filler

Anche se i nomi si assomigliano, i famosissimi filler di acido ialuronico sono composti da un materiale che l’organismo assorbe in toto in modo fisiologico dopo qualche mese. L’effetto finale rimpolpante per cui sono così noti, quindi, è del tutto temporaneo.

Le cellule staminali che caratterizzano il Microlipofilling invece rimangono e svolgono la loro azione di rinnovamento cellulare: solo il grasso viene riassorbito, anche se più lentamente rispetto all’acido ialuronico.

Microlipofilling: cosa succede dopo il trattamento

Il Microlipofilling è un trattamento a lunga durata ma in parte temporaneo. Proprio questo aspetto rende il suo risultato molto più naturale di altre tecniche estetiche più invasive, perché come abbiamo appena spiegato il grasso trasferito nella fase iniziale viene riassorbito quasi del tutto dalla pelle, in un tempo che può variare da soggetto a soggetto. Le tempistiche in media vanno circa dai sei mesi ai tre anni. Le cellule staminali invece rimangono dove vengono posizionate, e il loro compito rimane quello di rigenerare la cute.

Solitamente chi decide di sottoporsi a una seduta di Microlipofilling torna di tanto in tanto dallo stesso operatore per ripetere il trattamento. Lo scopo è quello di mantenere nel tempo il risultato ottenuto e avvicinarsi il più possibile all’ideale di pelle perfetta e turgida agognato da tutti.