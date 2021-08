L'incantesimo di Jennifer Lopez (in Dolce&Gabbana)

Jennifer Lopez approda a Venezia per la sfilata di alta moda di Dolce&Gabbana. Dopo una lunga estate passata lungo le coste del Mar Mediterraneo, la cantante è in laguna come ospite allo show della maison italiana. Il suo stile ha incantato tutti: bustier tempestato di pietre, pantalone a vita alta, tacchi plateau impreziositi da perle, il tutto incorniciato da una preziosa mantella damascata lunga fino a terra.

Il look è ricco di dettagli come quello del cerchietto che la diva porta sulla testa a mo’ di tiara: è stato fotografato in due step che mostrano come sia stato creato sul momento e a mano, direttamente sulla chioma raccolta di JLo. L’accessorio è composto da motivi floreali ed è arricchito da pietre e rivestimenti dorati e color bronzo, colori che si abbinano perfettamente ai capelli castani e ramati della cantante.

Cura dei dettagli anche per il volto di Jennifer grazie a un make up glow creato dalla make up artist Mary Phillips, ovviamente con i prodotti della linea JLO Beauty. La manicure neutra e estremamente luminosa è stata realizzata da Tom Bachik, che non ha mancato di postare la foto sul suo profilo Instagram.

Jennifer pare essere la regina indiscussa dell’estate 2021. È stata paparazzata ovunque: dalla crociera con il suo Ben Affleck, ai festeggiamenti per il suo 52esim compleanno, siano alle tappe a Capri e nella costa campana. Un periodo magico per lei visto anche il ritorno di fiamma con il suo Ben dopo oltre vent’anni. Un amore suggellato anche dai rumors che li vedono alla ricerca di un nido dove iniziare insieme la loro nuova seconda chance.