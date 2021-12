Jennifer Lopez ultraglow e meravigliosa con i nuovi capelli rosa confetto

Jennifer Lopez è una visione in rosa con il nuovo hairstyle total pink. A un passo dall’anno nuovo la cantante si è concessa un cambio look per arrivare al 2022 in grande stile, trasformando totalmente il suo colore di capelli dalla solita nuance caramello al rosa confetto.

Una tonalità ultraglow (ultraluminosa) che si abbina alla perfezione con il colorito del suo viso, facendolo rispendere di luce. D’altra parte, il 2021 è stato l’anno del rosa: tantissime altre celebrità lo hanno scelto per giocare con la propria chioma. Kaya Gerber, Demi Lovato, Dua Lipa, Shakira, Halsey, Cardi B, Madonna, tutte hanno optato per una metamorfosi che comprendesse diverse sfumature di questo colore.

C’è chi lo ha utilizzato in maniera più cauta, magari soltanto sulle punte, e chi invece ha rivoluzionato radicalmente la propria immagine, come JLo. Il cambio radicale ha insospettito i fan che hanno pensato immediatamente che potesse trattarsi di una parrucca. A quanto pare, però, sono proprio i suoi capelli e a confermarlo è l’hairstylist di fiducia della cantante, Chris Appleton, che ha pubblicato una fotografia su Instagram nella quale mostra ai follower la trasformazione un po’ Girl Power desiderata dalla sua cliente. La cantante ha un aspetto ravvivato e cool grazie alla nuova tinta decisamente pop.

“Pink to make the boys wink” (Rosa per far strizzare l’occhio ai ragazzi), scrive Appleton su Instagram, come didascalia dello scatto. Fra i commenti, centinaia di complimenti che sottolineano la bellezza di Jennifer Lopez e il fascino regalatole dalla nuova criniera.