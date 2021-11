Fiori d’arancio nell’aria per Jennifer Lopez? La popstar si è esibita il 21 novembre agli American Music Awards 2021, catturando l’attenzione dei fan non solo per l’ottima performance ma anche per il vestito indossato. La popstar, infatti, ha sfoggiato un abito color crema lungo con un corsetto di satin molto aderente, una cinta coordinata per esaltare il punto vita e stivaletti in tinta. Ha poi raccolto i capelli in una crocchia alta e completato il look con un velo per coprire il viso.

Un abito da sposa in piena regola, insomma, visto i vari strati di tulle e il velo couture. JLo ha cantato On My Way, singolo che fa parte della colonna sonora della commedia romantica che la vede protagonista insieme a Owen Wilson, Marry Me; il look da sposa, dunque, è chiaramente un rimando al film (o forse non solo?)

Dopo la rottura con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, avvenuta a maggio del 2021, J.Lo è tornata tra le braccia dell’ex fidanzato Ben Affleck e i fan della coppia Bennifer 2.0 non possono che sperare per i fiori d’arancio. Del resto, la cantante di On the Floor non ha mai nascosto che per il suo Ben sarebbe disposta a pronunciare il quarto sì.

Già a luglio Jennifer Lopez, ospite da Hoda Kotb al Today Show aveva ammesso di non aver rinunciato all’amore. E alla domanda su un possibile matrimonio con Ben Affleck – nonostante un accenno di titubanza – aveva risposto così: “Non lo so. Sì, credo. Mi conosci, sono una romantica, lo sono sempre stata. Credo ancora nel lieto fine, di sicuro ci spero al 100%“. Quindi, chissà, magari l’abito è davvero un indizio di un possibile matrimonio per la coppia, visto che ormai è certo che J.Lo ami il romanticismo e Ben Affleck ami sorprendere la sua ragazza.