Julia Roberts: i suoi segreti di bellezza sono olio d’oliva e crema solare

I segreti di bellezza di Julia Roberts pare siano l’olio d’oliva e la crema solare. In molti si domandano da anni come l’attrice, 52 anni, faccia a restare sempre giovane. Buona alimentazione, niente eccessi, certo, ma non basta solo questo. Nel corso degli anni nelle sue interviste la bella Julia non ha mai parlato di prodotti specifici di bellezza, ma ha sempre raccontato di idratare molto la sua pelle, e di non adare mai a letto truccata.

In un’intervista con Viva ha l’attrice ha rivelato il ricorso alla crema solare: “In una giornata normale, mi lavo i denti, mi lavo la faccia e applico la crema solare. Sono una mamma indaffarata, e a volte metto al sole i miei figli, corro fuori e mi brucia il naso. Quindi ho fatto uno sforzo maggiore per prendermi cura di me stessa“. Insomma, una beauty routine indispensabile nell’assolata California.

Ma non solo. In una intervista a Vogue Italia, Julia Roberts ha raccontato di usare olio extravergine di olive su capelli, pelle e unghie. A InStyle dice invece di usare il bicarbonato di sodio per lavare i denti, un trucco insegnatole da suo nonno.

Niente creme costosissime, niente rimedi artificiali, ma solo prodotti molto naturali e accessibili ad ogni donna. Testimonial di Lancome, Julia Roberts ha accettato di promuovere i prodotti solo dopo aver visto le prime immagini del fotografo. “Ho chiesto loro di non ricorrere a photoshop, di non stravolgere i miei lineamenti. Volevo che si desse un’immagine genuina di me, che non tradisse il mio io“.