Julia Roberts acquista una casa vittorina a San Francisco per 7 milioni di euro

Julia Roberts ha appena acquistato una casa vittoriana a San Francisco per 7 milioni di euro, oltre 8 milioni di dollari. L’attrice, che vive il resto dell’anno a Malibù con i figli e il marito Daniel Moder, ha deciso di condersi un vero e proprio sogno nel cassetto. La Roberts sarà resto nuovamente in tv con Gaslit, nuova serie HBO al fianco di Sean Penn. Julia ha scelto questa casa d’epoca per il valore storico e per la vista spettacolare.

Secondo L.A. Times la casa, di epoca vittoriana e tutta restaurata, è grande ben 6245 metri quadri. Costruita nei primi del ‘900, ha cinque camere da letto e cinque bagni. La vista offre una visuale sulla baia di San Francisco e sul Golden Gate Bridge. Ci sono ben cinque piani, tutti adibiti ad open space, senza intaccare il valore storico della residenza.

Julia Roberts buys $8.3M home in San Francisco. https://t.co/kEYXpKCg3X pic.twitter.com/sg0ZKgNLuZ — Curbed SF (@CurbedSF) February 29, 2020

La proprietà include una cantina e il giardino. Non è chiaro se la Roberts si trasferirà qui con la famiglia. Infatti, come raccontato da lei stessa in una recente intervista, le piace la sua vita da mamma quasi full time in California. Julia si destreggia tra la scuola e le attività ludiche e sportive dei suoi figli. L’agenzia attraverso la quale Julia Roberts ha acquistato la casa di San Francisco è la stessa per la quale si è affidata per la sua villa a Malibù e per un appartamento a New York.

L’attrice è una grande fan della città da sempre. Spesso è stata fotografata spesso per le strade o agli eventi cittadini, e ora ha finalmente coronato il suo sogno. Oltre alle eleganti finiture in puro stile del rinascimento vittoriano, come soffitti a cassettoni, caminetti e modanature personalizzate, la casa comprende una sala bar, una cucina da chef e più balconi.