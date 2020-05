Julia Roberts mostra l'abito che avrebbe indossato al MET Gala 2020

Julia Roberts posta una foto in cui mostra l’abito che avrebbe indossato ai MET Gala 2020. Come da tradizione l’evento si svolge il primo lunedì di maggio. Quest’anno, a causa del Coronavirus, gli organizzatori hanno deciso di annullare l’evento dal vivo. Per rispettare la tradizione il canale You Tube di Vogue America trasmetterà l’evento in live streaming. I fondi raccolti saranno usati per contrastare l’emergenza Coronavirus. Nonostante l’evento sia stato riprogettato in pochissimo tempo la scaletta e il tema resterà Time: Fashion and Duration, come annunciato lo scorso novembre.

L’attrice ha condiviso una foto in cui indossa un abito senza spalline con una gonna di tulle bianco e nero. In posa davanti alla finestra, nel suo bagno ha in mano un bicchiere. “Eccomi con l’abito che avrei indossato al MET Gala 2020” scrive Julia Roberts nel post Instagram. Per rimarcare la stravaganza dell’evento e degli outfit la Roberts ha optato per posare sopra la sua vasca da bagno piena di bolle. Il bagno dell’attrice appare molto minimalista e piccolo con un’ottima visuale su un edificio con mattoni rossi, quasi fosse un set. Altri personaggi, come Naomi Campbell, Liv Tyler, Stella McCartney, Cardi B e Jeremy Scott, partecipano all’evento virtuale. DJ set, look del passato, storia del MET tra gli argomenti delle dirette.

La Roberts in questo momento sta trascorrendo la quarantena in casa insieme al marito Julia Danny Moder e i loro tre figli: i gemelli Hazel e Phinnaeus di 15 anni e Henry, 12 anni. La coppia festeggerà il 18 anniversario il prossimo 4 luglio. Julia sarà presente all’evento live streaming globale di 24 ore The Call to Unite questo venerdì. Oltre alla Roberts sanno presenti Jennifer Garner, Oprah Winfrey, Rob Lowe, Alanis Morissette, Common, Eva Longoria Bill Clinton e altre personalità del mondo dello spettacolo e del cinema.