Julia Roberts e Sean Penn protagonisti della nuova serie Gaslit

Julia Roberts e Sean Penn saranno i protagonisti della nuova serie tv Gaslit. Il drama racconterà le storie meno note del Watergate, episodio storico che convolse l’ex Presidente degli Stati Uniti Nixon. I due attori ricopriranno il ruoli di Martha Mitchell e John Mitchell, marito e moglie, due figure molto vicine al Presidente.

Il personaggio di Martha Mitchell è una socialite repubblicana molto fedele al marito John, procuratore generale del presidente Nixon. Nell trama, il personaggio di Martha sarà il primo a mettere in evidenza i legami tra il presidente e il caso Watergate. Suo marito John Mitchell invece, si troverà costretto a scegliere tra la moglie e il Presidente. Il personaggio interpretato da Sean Penn è descritto come un’uomo molto spietato e a tratti volgare.

Nel cast ci saranno anche Armie Hammer e Joel Edgerton. Hammer interpreterà John Dean, un giovane consigliere della Casa Bianca che dovrà scegliere tra proteggere il Presidente o rivelare la verità. Edgerton vestirà i panni di G. Gordon Liddy un ex veterano di guerra, capo dell’unità speciale chiamata plumbers (idraulici). Questa unità avrà il compito di proteggere il Presidente ed evitare lo scandalo del Watergate.

Julia Roberts e Sean Penn ritornano sul piccolo schermo subito dopo il successo di Homecoming per l’attrice e l’avventura di The First per l’attore. Homecoming, prodotta da Amazon Prime Video è stata rinnovata per una seconda stagione, ma senza la Roberts. The First, prodotta da Hulu, è stata cancellata dopo la prima stagione a causa dello scarso successo.

La serie tv Gaslit sarà prodotta dalla UCP, casa di produzione del canale TV americano NBC. Secondo le indiscrezioni la serie sarà venduta al miglior offerente come già avvenuto per altri serial e film prodotti da questo emittente.