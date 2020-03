Julia Roberts con la mascherina ma è antirughe

Dopo Gwyneth Paltrow, anche Julia Roberts si fotografa con una mascherina su Instagram: ma niente paura Coronavirus per lei, ma solo di invecchiare. Si tratta infatti di un beauty device antirughe.

La maschera indossata da Julia Roberts è un modello a infrarossi per contrastare le imperfezioni della pelle. Secondo il sito del brand olandese Aduro la light therapy è clinicamente testata come sicura ed efficace. Il dispositivo promette di risolvere i problemi legati a rughe, acne, capillari, rosacea e macchie cutanee.

Ispirata dalla NASA, la Light Therapy brevettata del dispositivo utilizza diverse lunghezze d’onda per creare 11 trattamenti diversi per vari problemi della pelle. Il dispositivo utilizza la stessa tecnologia Omnilux gold standard utilizzata da medici e saloni di tutto il mondo.

La luce non emette raggi UVA o UVB dannosi e non è un laser. Ciò significa che gli utenti richiedono zero tempi morti o tempi di recupero dopo il trattamento.

La Light Therapy è riconosciuta dal punto di vista medico e clinicamente testata. La terapia della luce LED Aduro è per il ringiovanimento della pelle e non scurisce o abbronza la pelle.

Quando il colore della luce selezionato penetra nella pelle, l’energia dei fotoni viene trasferita alle cellule. Le cellule convertono questa energia in ATP (combustibile cellulare), aumentando l’attività cellulare. Le cellule potenziate funzioneranno a una velocità maggiore e stimoleranno le naturali risposte di ringiovanimento del corpo. L’uso ripetuto della maschera facciale Aduro LED aumenterà l’effetto desiderato, con un aumento della produzione di collagene e dei naturali processi di ringiovanimento del corpo – con conseguente aspetto giovane della pelle e miglioramento generale della carnagione della pelle.

La versione “All in one” con 7 colori Led al momento è in vendita scontata a 289 euro. Vale la pena? A vedere la pelle sempre luminosa di Julia Roberts parrebbe proprio di sì…