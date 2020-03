Julia Roberts: incredibile a 52 anni in una foto senza trucco su Instagram

Perché truccarsi quando si deve passare un lungo periodo di isolamento sociale a causa della diffusione del Coronavirus? È quanto avrà pensato Julia Roberts, la quale ha voluto pubblicare su Instagram un suo selfie durante la quarantena, raccogliendo la sfida di un’amica.

Ma d’altro canto quando si ha il viso dell’attrice di Pretty Woman è facile mostrarsi senza makeup : il look al naturale della 52enne è infatti strepitoso, come hanno potuto constatare gli oltre 8 milioni di follower cui era diretto l’invito, ormai sentito più e più volte, a restare a casa.

Nello scatto la Roberts indossava un abito rosso dai motivi floreali e un paio di occhiali marroni; i capelli invece le scendevano morbidamente sulle spalle in ondate di ricci. Al collo dell’attrice una collana blu e d’oro e al polso un orologio marrone.

L’iniziativa di Julia è il modo dell’attrice di aderire al trend di Instagram #IStayHomeFor, cui hanno già partecipato molte celebrità, le quali hanno spiegato al pubblico le ragioni per cui hanno scelto l’isolamento volontario.

La Roberts in particolare ha confessato di voler restare a casa per proteggere i propri cari, nonché tutto il personale medico e le piccole imprese. Nonché “per il mio incredibile vicino di 95 anni. Sto a casa per essere parte della soluzione. Per favore, restate a casa, è la cosa giusta da fare“.

Il messaggio è arrivato mentre il governo della Gran Bretagna ha finalmente ordinato il lockdown, dopo un pericoloso ritardo dalle conseguenze imprevedibili: tutti gli esercizi che commerciano beni non essenziali sono stati chiusi, mentre ai cittadini è concesso di recarsi all’esterno solo una volta al giorno per fare dell’esercizio fisico e lo shopping dovrebbe essere limitato quanto più possibile.