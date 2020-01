Julia Roberts e Leonardo DiCaprio insieme per beneficenza

All’annuale gala di beneficenza organizzato da Sean Penn, Core (Community Organized Relief Effort), giunto alla sue decima edizione, Julia Roberts si mostra più splendente che mai accanto al marito Danny Moder e sorridente nello scambiare quattro chiacchiere con Leonardo DiCaprio. Con il suo completo a quadri verdi e le calze a rete l’attrice appare in grande forma.

Julia e Danny sono, a buon ragione, una della coppie più solide e invidiate di Hollywood, sposati dal 2002 e con tre figli continuano ad apparire particolarmente affiatati. Durante un’intervista con Oprah Winfrey, Julia Roberts ha dichiarato «Mio marito, Danny, ha davvero illuminato la mia vita. Grazie a lui ho incontrato persone e sperimentato tutte queste piccole cose che hanno alimentato la mia vita nutrendola in modo sorprendente». I fotografi, nel corso del gala, hanno immortalato l’attrice in compagnia di Leonardo DiCaprio mentre ridevano e sembravano essere davvero buoni amici. I due non sono estranei né a questo evento né ad altri momenti dedicati alla beneficenza. Ricordiamo gli 89mila euro spesi dalla Roberts per un posto in prima fila nei Mondiali 2022 in Qatar per sé, suo marito Danny Moder e alcuni amici, cifra andata in beneficenza proprio per foraggiare il Core del collega Penn.

Non è da meno Leonardo DiCaprio, di cui è noto l’attivismo, membro attivo di molte organizzazione benefiche, come il World Wildlife Fund, generoso nelle donazioni, e il cui Instagram è costellato da iniziative dedicate ai cambiamenti climatici. Due amici che condividono la stessa passione, la Roberts e DiCaprio, sono apparsi, durante la serata, in perfetta sintonia.