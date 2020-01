Leonardo DiCaprio, da sempre vicino a temi quali il cambiamento climatico e la salvaguardia delle specie in estinzione, ha preso particolarmente a cuore il dramma degli incendi in Australia attivandosi per dare un sostegno concreto alla causa attraverso la Earth Alliance.

L’associazione ambientalista, fondata nel 2019 e co-presieduta dall’attore e dai filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha lanciato l’Australia Wildfire Fund. Si tratta di un impegno da tre milioni di dollari per fronteggiare almeno parzialmente la crisi australiana degli incendi boschivi. Il fondo mira in primis a ripopolare gli ecosistemi unici così da aumentare la “resilienza climatica” e ridurre la minaccia di futuri incendi.

Secondo la Earth Alliance bisogna completamente cambiare approccio per poter arginare il problema: “L’Australia ha bisogno di una radicale revisione. Per mitigare l’intensità di questi incendi, per lo più determinati dagli umani e dalle loro attività, bisogna ripristinare gli esemplari dell’ecosistema nativo come i bandicoot, i bettong e i potoroos. Queste specie aiutano a mantenere le foreste sane smaltendo continuamente le foglie e riducendo così il carico di carburante. In loro assenza, gli incendi sono più intensi e spesso raggiungono le cime degli alberi colpendo animali già precari come i koala“.

Intanto l’Australia è in massima allerta: gli incendi boschivi hanno causato già 26 morti, ucciso circa un miliardo di animali e distrutto migliaia di case. L’obiettivo dell’Australia Wildfire Fund è preciso, così come si legge sulla pagina Facebook dell’associazione: “In collaborazione con i partner Aussie Ark, Bush Heritage Australia, Wires, Emerson Collective e Global Wildlife Conservation, puntiamo a sostenere gli sforzi contro gli incendi, aiutare le comunità locali più colpite, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici“.