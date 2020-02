Come ormai è noto a tutti – anche grazie a notizie quali la vendita di una candela dall’odore inconsueto di vagina – Gwyneth Paltrow si è data da tempo al business della cosmetica e dei prodotti beauty. L’attrice, che ha diradato le uscite cinematografiche per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali, rimane comunque un’icona di stile, e per questo motivo ha presenziato alla Paris Fashion Week che si sta svolgendo in questi giorni.

L’attrice britannica è dunque salita su un aereo e si è sottoposta a tutti i controlli e le misure di sicurezza approntate per contenere l’emergenza Coronavirus, documentando con un’eloquente fotografia la necessità di usare una mascherina sull’aereo.

Ecco cos’ha detto nel messaggio a corredo della scatto, in cui dà alcuni consigli ai suoi follower e per sdrammatizzare scherza sulle tante reazioni alle diffusione del virus: “In viaggio per Parigi. Paranoici? Prudenti? Preoccupati? Placidi? Pandemia? Propaganda? Paltrow andrà avanti e dormirà con questa cosa sull’aereo. Ho già recitato in questo film. Rimanete sani. Non stringete le mani. Lavate le mani frequentemente.”

L’attrice 47enne fa riferimento al film del 2011, Contagion, diretto da Steven Soderbergh, pellicola che raccontava proprio la diffusione di una grande e letale pandemia mondiale e in cui il suo personaggio periva tra atroci sofferenze.

Non c’è dubbio che lo sguardo della Paltrow dietro la pesante mascherina nera (dal valore di 53 sterline, un quarto rispetto a quella venduta da Fendi) lasci trasparire una certa ansia per l’attuale stato di crisi in cui versa l’Europa, che per esempio ha convinto Chiara Ferragni a rinunciare alla stessa manifestazione.

Gwyneth si è così presentata alla mostra di Harper’s Bazaar al Musée des Arts décoratifs, in un abito decorato con lustrini che lasciava spazio a trasparenze e un paio di tacchi a spillo rosa.