I nuovi must have della cosmesi sono i beauty device, apparecchi e dispositivi per il viso e per il corpo multifunzione. A cosa servono? Puliscono a fondo la pelle, aiutano a contrastare l’invecchiamento dell’epidermide, stimolano la produzione di elastina e collagene, contrastano le macchie, riducono le occhiaie, eliminano i peli e tanto altro.

Si tratta di strumenti hi-tech facili da utilizzare che permettono di realizzare a casa gli stessi trattamenti di una spa o di un centro estetico specializzato: tecnologie soniche, pulsazioni, luci a led, radiofrequenza o elettrostimolazione sono solo alcune delle forme di energia che aiutano ad apparire più belle.

Il mercato è da tempo invaso da tool di ogni tipo, prezzo e funzionalità: questi sono i 7 migliori beauty device secondo la redazione di DireDonna.

1. Mia Smart di Clarisonic

La spazzola per il viso permette 3 azioni in un unico dispositivo: detersione, massaggio rassodante per viso, collo e décolleté e applicazione del make-Up. Deterge delicatamente la pelle, 6 volte più a fondo della pulizia manuale. Rimuove trucco, impurità, filtri solari e particelle inquinanti.

Adatto a: viso, collo, décolleté

Pro: riduce l'aspetto di pori, dona luminosità all'incarnato e migliora l'assorbimento dei prodotti.

Prezzo consigliato: 199 euro circa. Scopri se è in sconto.

2. Iris Foreo

Il massaggiatore Foreo per il contorno occhi approvato dagli oculisti e dotato di un design esclusivo che, combinato alla tecnologia T-Sonic, riesce a ridurre rughe, segni dell’età, borse sotto gli occhi e segni di stanchezza.

Adatto a: contorno occhi

Pro: aumenta l'assorbimento e l'efficacia di creme e sieri per il contorno occhi.

Prezzo consigliato: 139 euro circa. Scopri se è in sconto.

3. Skin Up Antiaging

Un dispositivo Phil Pharma che conferisce l’idratazione di cui necessita l’epidermide grazie all’innovativa tecnica di nebulizzazione di microparticelle ricche di acqua e acido ialuronico potenziate dalla presenza di antiossidanti quali coenzima Q10 e acido lipoico. Il cofanetto è il bundle base del dispositivo che offre, oltre al device, 2 flaconi di principi attivi da 50ml.

Adatto a: viso

Pro: formula anti-invecchiamento a base Tri-Complex per un'azione idratante, antiossidante e rivitalizzante

Prezzo consigliato: 120 euro. Scopri se è in sconto.

4. My C.L.E di Carita

Sviluppato e creato per fornire alla pelle con tutto quello di cui ha bisogno attraverso quattro programmi di bellezza specializzati nel rassodamento, uniformità, consistenza e luminosità della pelle. Per fare questo, combina le due tecnologie più utilizzate da esperti estetici: microcorrente e luce a led.

Adatto a : viso

Pro: sono sufficienti 4 minuti per risultati immediatamente visibili e di lunga durata

Prezzo consigliato: 390 euro. Scopri se è in sconto.

5. Bellissima Face Cleansing

Spazzola per una pulizia del viso profonda che migliora l’aspetto della pelle e aiuta a contrastarne le imperfezioni. Il Sonic Vibration è il cuore tecnologico di questo dispositivo per la cura della pelle che, attraverso micro-oscillazioni costanti delle setole, agisce in profondità sul derma.

Adatto a : viso

Pro: ottima per detergere e riattivare la pelle in profondità e per trattamenti scrub e micromassaggio

Prezzo consigliato: 60,90 euro. Scopri se è in sconto.

6. Braun FaceSpa Pro

Dispositivo per il viso tutto in uno che epila, deterge e tonifica la pelle del viso. Oltre a rimuovere i peli indesiderati del viso in maniera molto delicata, grazie alla nuova testina MicroVibrante in metallo rilascia delicate micro pressioni che consentono una migliore applicazione di creme e sieri.

Adatto a : viso

Pro: adatto per l'epilazione, la pulizia e il rassodamento della pelle

Prezzo consigliato: 150 euro. Scopri se è in sconto.

7. Nanoskin di Facelogic

Viene dal Giappone l’apparecchio multifunzione per la pulizia profonda della pelle, l’attenuazione delle rughe, un effetto anti-invecchiamento, modellante e lifting, illuminante e contro i pori dilatati. Ha un sistema di controllo della temperatura intelligente. Emette un segnale acustico quando si raggiunge i 42 – 45 gradi per attivare il collagene.

Adatto a: viso

Pro: anti-Aging, anti-rughe, pulizia profonda della pelle e sbiancante

Prezzo consigliato: 270 euro circa. Scopri se è in sconto.