L’eyeliner ha alle spalle una storia antichissima, le sue origini risalgono a circa 4000 anni fa: sembra infatti che la prima ad aver fatto uso di questo cosmetico sia stata Cleopatra, la regina dell’antico Egitto che amava sottolineare il suo sguardo con una linea nera molto allungata. Cleopatra traeva ispirazione dagli occhi dei gatti, ritenuti in quella lontana e affascinante epoca animali sacri. Antiche dicerie di quei tempi sostenevano che l’eyeliner fosse anche una protezione dal malocchio. L’eyeliner è sopravvissuto al tempo e alle mode passeggere ed è arrivato fino a noi, consacrato da altri miti di bellezza come Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e naturalmente Brigitte Bardot.

E se la moda degli anni ‘30 e ‘40 vedeva la riga dell’eyeliner finire esattamente all’altezza della palpebra, più gli anni sono passati e più il tratto si è ispessito e allungato: con le pin-up degli anni ‘50 la linea è diventata lunga e rivolta verso l’alto, con la classica virgola che gli ha fatto guadagnare la definizione di winged eyeliner.

Le tecniche più comuni per realizzare un perfetto Winged eyeliner

Sebbene l’eyeliner rappresenti un caposaldo del make-up, con il tempo make-up artist, influencer ed esperti hanno sviluppato tecniche e tip per realizzare un tratto perfetto.

Winged eyeliner: unire i puntini

Una delle tecniche più semplici consiste nel realizzare prima piccoli puntini che facciano da guida, in modo da segnare esattamente la strada dove deve passare l’eyeliner. Unire i puntini permette di diminuire il rischio di perdere di vista la visione d’insieme e realizzare invece in questo modo un winged eyeliner impeccabile.

Winged eyeliner: stencil, linee guida e scotch

Se la mano libera però non è sufficiente per assicurare un tratto omogeneo e ben realizzato, è possibile aiutarsi con vari supporti che facciano proprio da guida e coprano le parti in cui l’eyeliner non deve assolutamente finire.

Si tratta di accessori come nastro adesivo da applicare dall’esterno dell’occhio verso il sopracciglio, oppure di veri e propri stencil di cartone o di silicone che hanno la forma dell’eyeliner da realizzare: una volta applicato sulla palpebra mobile basta picchiettare sopra lo stencil per coprire con il prodotto la parte di pelle rimasta scoperta. Dopo aver rimosso lo stencil rimarrà sull’occhio un eyeliner perfetto.

Winged eyeliner: gli accessori che non ti aspetti

Se ancora non ci si sente sicuri ad applicare l’eyeliner senza l’aiuto di supporti ma non si ha a portata di mano né uno stencil né del nastro adesivo adatto, c’è un accessorio che ognuno di noi possiede in casa e che fa al caso nostro: un cucchiaino da caffè. La curva del metallo sarà perfetta per realizzare la codina del winged eyeliner. Si dice che le prime a servirsi di questo strumento siano state delle youtuber del Sol Levante. Ora la tecnica è molto più conosciuta e sdoganata.

Un altro accessorio che potrebbe servire per la causa è una forcina per i capelli: va usata come stampo la parte in cui le due estremità della forcina si separano. L’eyeliner va applicato su uno dei due lati e usato successivamente come un piccolo stampo che lascerà una guida da riempire di eyeliner sulla palpebra.

Winged eyeliner: come aggiustare il tiro

E se si dovesse commettere qualche errore? Niente paura, i più grandi make-up artist insegnano come rimediare alle sbavature. Basta un pennellino, fondotinta e correttore usati per realizzare la base, un po’ di pazienza e il gioco è fatto.