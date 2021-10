Pennello eyeliner, per uno sguardo ad alta definizione

Sguardo magnetico, profondo e sensuale: l’uso del corretto pennello eyeliner consente di ottenere un make up dall’effetto sorprendente e professionale. Questo strumento consente di definire perfettamente gli occhi e si può utilizzare con le differenti formulazioni di eyeliner: liquido, in gel e in crema.

In commercio esistono diverse tipologie di pennello per l’eyeliner: da quello sottile angolato o a punta a quello piatto in fibre sintetiche. L’importante è scegliere il prodotto giusto a seconda del tipo di make-up e di effetto che si vuole ottenere. Scopriamo come usarlo e come applicare l’eyeliner con l’apposito pennello.

Pennello eyeliner, le tipologie

I pennelli devono essere impiegati per evidenziare le aree intorno agli occhi e rendere lo sguardo più profondo e luminoso. Esistono diversi tipi di pennelli per eyeliner sul mercato, ma tutti hanno lo stesso scopo, ovvero esaltare con precisione il trucco occhi. Scopriamo nel dettaglio quanti tipi ne esistono:

pennello sottile: caratterizzato da una punta estremamente sottile, è composto da pochissime setole. È usato se si vogliono realizzare linee molto sottili. Mentre, è sconsigliato se si vuole ottenere un tratto spesso o la cosiddetta linea di eyeliner “alata”; pennello angolato obliquo: ottimo per disegnare una linea sottile (quasi invisibile) dà un risultato molto naturale. Questo pennello è perfetto per l’applicazione delle formulazioni in gel o per l’eyeliner liquido; pennello piatto angolato a punta: è idoneo sia per disegnare linee oblique, sia quelle dritte. Esistono pennelli angolati con differenti livelli di angolazione. Questo tipo di pennello per eyeliner è usato sia per realizzare look più drammatici, sia per fare il cat eyes; pennello piatto: aiuta a ricreare l’aspetto morbido e naturale del make-up occhi, insieme a una perfetta miscela di ombretti. Infatti, questo pennello è adatto per creare linee sottili di eyeliner e allo stesso tempo può essere utilizzato per sfumare l’ombretto sulle palpebre; pennello semi piatto a forma di cupola: generalmente si utilizza per l’applicazione dell’eyeliner in gel. Dalle setole molto compatte, rende estremamente facile creare linee spesse e ottenere l’aspetto tipico dell’occhio alato.

Come applicare l’eyeliner col pennello?

Sia che si voglia applicare il classico colore nero o si scelga un eyeliner colorato, la domanda ricorrente è: come mettere l’eyeliner nel modo corretto e senza sbavature? Ecco i passaggi da seguire:

intingete la punta del pennello all’interno dell’eyeliner ed eliminate l’eccesso di prodotto contro i bordi del contenitore prima dell’applicazione;

stendete l’eyeliner partendo dal centro dell’occhio e andando verso l’esterno. Seguite la rima superiore e tenete il pennello con la punta più lunga verso l’interno;

procedete applicando l’eyeliner dall’angolo interno dell’occhio verso il centro. Per un tratto più preciso ed evidente, ripetere il passaggio con più passate;

per allungare l’occhio ancora di più, tenendo il pennello sempre nella stessa posizione, uscite un po’ fuori l’angolo esterno, dirigendo il pennello verso l’alto. Per non creare stacchi, ripassate nuovamente l’eyeliner sulla linea tracciata per un paio di volte.

Pennello eyeliner: i consigli per l’uso

Stendere l’eyeliner in modo impeccabile non è così semplice come si pensa. Anche le migliori make-up artist hanno indubbiamente molto esperienza ma anche dei trucchetti per riuscire perfettamente nell’applicazione. Alcuni consigli da seguire, specie per chi è alle prime armi, risultano essere fondamentali per un risultato ottimale.

Matita o eyeliner ? La risposta giusta è entrambe. Per una linea perfetta e per acquisire una certa manualità il trucco è quello di usare, prima di applicare l’eyeliner, una matita nera. Una volta tratteggiata la linea con la matita, basterà solo ripassare l’eyeliner con l’apposito pennello. Il risultato? un make-up occhi perfetto e long lasting.

? La risposta giusta è entrambe. Per una linea perfetta e per acquisire una certa manualità il trucco è quello di usare, prima di applicare l’eyeliner, una matita nera. Una volta tratteggiata la linea con la matita, basterà solo ripassare l’eyeliner con l’apposito pennello. Il risultato? un make-up occhi perfetto e long lasting. Correggere l’eyeliner con il cotton fioc : imbevete la punta di un cotton fioc con dell’acqua micellare e passarlo sulla linea tratteggiata con l’eyeliner consente una pulizia del trucco precisa.

: imbevete la punta di un cotton fioc con dell’acqua micellare e passarlo sulla linea tratteggiata con l’eyeliner consente una pulizia del trucco precisa. Valorizzare gli occhi incappucciati : disegnare con l’eyeliner una linea molto sottile sulla radice delle ciglia valorizzerà gli occhi infossati e incappucciati. Linee più larghe possono sopraffare questo tipo di occhi, facendoli apparire più piccoli.

: disegnare con l’eyeliner una linea molto sottile sulla radice delle ciglia valorizzerà gli occhi infossati e incappucciati. Linee più larghe possono sopraffare questo tipo di occhi, facendoli apparire più piccoli. Occhi più grandi con l’eyeliner nude : una passata di eyeliner nude lungo la rima inferiore renderà gli occhi più grandi e aperti in un istante.

: una passata di eyeliner nude lungo la rima inferiore renderà gli occhi più grandi e aperti in un istante. Pulire i pennelli: affinché l’eyeliner sia applicato correttamente, la detersione dei pennelli è fondamentale. È possibile utilizzare uno spray detergente per pennelli senza risciacquo da usare dopo ogni applicazione o immergerli in acqua tiepida prima di strofinarli con un sapone detergente. In ultimo, risciacquare e ripetere l’operazione fino a quando il pennello non lascerà più tracce di trucco.

I migliori pennelli per eyeliner

Sul mercato, le proposte beauty per il maquillage occhi spaziano da prodotti liquidi, dotati del loro applicatore a cosmetici semisolidi, per la cui stesura serve un pennellino apposito. Ed è proprio per questa ultima categoria che scopriamo quali sono i migliori pennelli eyeliner da acquistare online.

Sephora, Pennello Eyeliner Obliquo n° 23

Dall’esperienza Sephora, un pennello eyeliner che, grazie alla ghiera obliqua, consente un’impugnatura ergonomica per una stesura facile e controllata del tratto di eyeliner.

Disponibile su Sephora; prezzo 15,90 euro

Eyeliner Brush 210 di Mac

Il pennello per eyeliner firmato Mac è graficamente preciso con una punta finemente appuntita e affusolata. Offre un’applicazione controllata, ultra-fine di qualsiasi eyeliner in polvere, liquido o cremoso.

Disponibile su Douglas; prezzo 24 euro

Pennello eyeliner Diego Dalla Palma

Realizzato con setole sintetiche dalla forma originale a “fiamma” della punta, agevola l’applicazione del prodotto accompagnandone la stesura e permette di calibrare lo spessore della linea, dalla più sottile alla più marcata ed estesa.

Disponibile su Douglas; prezzo 23 euro

ZOEVA – 317 Wing Liner Pennello Eyeliner

Dotato di morbide setole vegan sintetiche in taklon, è l’ideale per applicare prodotti in gel, liquidi o in crema, e disegnare un tratto impeccabile. La sua forma ergonomica consente di disegnare un tratto perfetto lungo le ciglia, per un effetto “occhio di gatto” estremamente espressivo.

Disponibile su Sephora; prezzo 10,90 euro

Charlotte Tilbury – Eye Liner Brush

Il pennello eyeliner di Charlotte Tilbury è perfetto per un’applicazione al contempo leggera e precisa dei prodotti in gel o crema lungo le rime ciliari, per aggiungere un sottile tocco di colore. L’impugnatura in legno è progettata appositamente per un facile utilizzo.

Disponibile su Sephora: prezzo 25,90 euro

