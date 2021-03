Trucco occhi primavera 2021: novità e tendenze

Sulle passerelle delle sfilate di moda della primavera 2021 ha spopolato il trucco occhi “grafico”, un make up che sottolinea e valorizza gli occhi come punto focale del viso. È senza dubbio una realtà di fatto che la maggior parte dei make up artist abbia deciso di concentrare l’attenzione proprio sullo sguardo visto che la mascherina copre praticamente metà del volto da oltre un anno.

La tendenza del trucco occhi primavera 2021 è quindi decisamente marcata, drammatica ed elegante e punta (se non tutto, quasi) sul colore giudicato da sempre il più elegante di tutti: il nero, riconosciuto universalmente come il colore immancabile di qualsivoglia make up.

Scopriamo nel dettaglio come realizzare le tendenze make up e quali sono i nuovi prodotti beauty su cui puntare per la primavera- estate 2021.

Make up Dior primavera 2021, il trucco grafico

Peter Philips, direttore creativo e dell’immagine di Dior Makeup, ha studiato e realizzato uno dei make up più di tendenza per la primavera 2021. Un make up occhi che non passa sicuramente inosservato ma non per questo ritenuto esagerato. Su una base matt, luminosa e uniforme (realizzata con fondotinta, correttore e cipria della linea Backstage), gli occhi attirano l’attenzione contornati sia sopra che sotto con linee nette, realizzate con un eyeliner nero estremamente pigmentato. Il risultato è una bordatura degli occhi intensa, opaca e decisamente importante. L’ombretto è nude, con una texture luminosa, ed è perfetto per delineare la forma dell’occhio con una linea precisa, non troppo sottile, a circondarlo.

Eyeliner DIORSHOW 24H* STYLO

Il nuovo eyeliner Diorshow 24H* Stylo ha una texture cremosa combinata a una formulazione waterproof che promette una lunghissima durata (24 ore). La mina è rotonda, scivola perfettamente sull’occhio e per questo è adatta a realizzare un trucco estremamente preciso e grafico. Si affila grazie al temperamatite integrato. Disponibile in 11 tonalità.

Chanel trucco primavera 2021, l’eyeliner blu

Da sempre Lucia Pica, Chanel global creative make up artist e colour designer, detta i diktat della stagione in fatto di colori e beauty look. Per la collazione trucco Chanel della primavera 2021 si è ispirata ai colori intensi dei fiori: camelie, iris e peonie sono le protagoniste della collezione Fleurs de Printemps. Lo sguardo, grande protagonista della stagione, è valorizzato ed enfatizzato grazie all’uso dell’eyeliner colorato e rigorosamente waterproof (da scegliere tra le 14 tonalità disponibili in base al proprio sottotono della pelle).

Il blu elettrico metallizzato scelto da Lucia Pica è un must ed è utilizzato sia per ottenere uno sguardo naturale, sia intenso. Terza opzione? Truccare la palpebra mobile.

STYLO YEUX WATERPROOF di Chanel

L’eyeliner waterproof Stylo Yeux di Chanel regala uno sguardo intenso ed è disponibile in 14 tonalità in grado di regalare uno sguardo intenso. È a lunga tenuta ed è ovviamente resistente all’acqua e al sebo (per questo è perfetto da usare in estate). Si rimuove facilmente e si applica facilmente (grazie alla mina retraibile che si tempera con il temperino incluso) e senza sbavature. Per ottenere uno sguardo naturale si può applicare tracciando una linea sottile sotto la rima superiore, dall’angolo interno verso l’esterno dell’occhio. Per uno sguardo intenso si disegna una linea più spessa lungo le ciglia superiori, dal centro fino all’angolo esterno dell’occhio.

