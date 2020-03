Kate Middleton: cappotto riciclato di Catherine Walker per il Commonwealth Day

Kate Middleton ha scelto un cappotto riciclato di Catherine Walker per la messa del Commonwealth Day 2020. La Duchessa e il Principe William si sono uniti al resto della Royal Family per l’importante evento nell’Abbazia di Westminster. Il Commonwealth Day è una celebrazione annuale in onore dell’intera popolazione Commonwealth inglese. L’evento di quest’anno è incentrato sul tema “Offrire un futuro comune“, sottolineando come i 54 paesi membri della famiglia del Commonwealth stiano “innovando, connettendosi e trasformando” per aiutare a raggiungere alcuni dei suoi più grandi obiettivi, come la protezione delle risorse naturali e la promozione degli scambi.

Kate Middleton e il Principe William sono arrivati poco prima della Regina Elisabetta e del Principe Carlo con Camilla. Presenti anche Meghan Markle e il Principe Harry. Infatti gli ex fab four si sono riuniti per la prima volta dopo quasi un anno. L’ultima volta che li avevamo visti insieme era stato in occasione della tradizionale parata Trooping the Colour, lo scorso giugno.

Kate Middleton per il Commonwealth Day ha riciclato un cappotto color borgogna di Catherine Walker. La Duchessa lo aveva già indossato per la messa di Natale 2018. Ha poi abbinato una pochette di Prada (prezzo circa 525 euro), un cappello disegnato da Sally Annhats e un paio di scarpe Gianvito Rossi in velluto (oltre 500 euro). Tutto rigorosamente tono su tono.

Kate e William si sono accomodati in prima fila per la cerimonia religiosa, accanto alla Regina Elisabetta, al Principe Carlo e Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Dietro di loro il Principe Harry e Meghan Markle, che hanno salutato con dei sorrisi, allentando la presunta tensione tra le due coppie. Infine tra gli ospiti il Principe Edoardo con la moglie Sophie di Wessex.