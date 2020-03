Kate Middleton: look casual per fare shopping di libri per bambini

Kate Middleton ha scelto un look casual per un’insolita domenica di shopping di libri per bambini nel centro di Londra. La Duchessa si è recata nella nota libreria Waterstones, dalla quale è uscita con una borsa piena di testi. Kate ha riciclato un cappotto turchese di Mulberry, già indossato in alcune occasioni ufficiali.

A detta dei presenti, nella grande libreria Waterstones, Kate Middleton avrebbe chiesto aiuto per dei titoli per bambini. La Duchessa di Cambridge, lì per acquistare libri per i Principi George e Charlotte, cercava testi riguardanti le forze militari e la storia, spiegati ai più piccoli.

E così la vediamo uscire dal negozio con una busta bella carica. Appassionata di questi argomenti, Kate pare voglia trasmettere le sue passioni ai figli.

George e Charlotte in queste settimane sono a casa, la loro prestigiosa scuola, la Thomas’s Battersea, è chiusa a causa Coronavirus, come gli altri istituti educativi della città. Mamma Kate ha quindi pensato di riempire le loro giornate con un po’ di sana lettura e tanti libri. In una recente intervista la Duchessa avera svelato che ama leggere ai Principini, tra i quali Room On The Broom e Il Gruffalo.

Kate Middleton non perde di eleganza neanche con il suo look casual per lo shopping. Il suo cappotto turchese di Mulberry, lo aveva indossato anche nel 2015 e nel 2016. Questa volta lo ha abbinato con un paio di jeans e mocassini neri.