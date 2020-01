Kate Middleton e il Principe William hanno commosso Instagram con un post sul futuro dei bambini e delle nuove generazioni. La coppia reale, dopo la prova superata da Re e Regina a Buckingham Palace per il summit sull’Africa, lancia un questionario sul web.

Si chiama 5 grandi domande in 5 minuti, ed è stato pubblicato dopo la visita della Duchessa di Cambridge presso il centro per l’infanzia MiniBrum, a Birmingham. Si tratta di cinque punti di riflessione dei Duchi, che illustrano il loro punto focale sulla situazione.

“Come genitori sappiamo quanto tutti abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli. Per questo desideriamo un forte cambiamento per le nuove generazioni“. Così esordisce Kate Middleton, parlando anche a nome del Principe William, presentando il sondaggione, come da lei stessa ribattezzato.

Le cinque domande per i genitori, alle quali si può rispondere sul sito ufficiale 5bigquestions.org.uk, offrono la possibilità di fornire il proprio punto di vista sulla crescita delle future generazioni.

“Con il sondaggio, progettato per riunire i pensieri di tutti voi, si vuole garantire a tutti un ruolo nella creazioni di basi solide e sane per i giovani. Questo influenzerà positivamente la loro vita“.

La prima infanzia dunque, ma anche gli anni a venire dei giovanissimi, in una società complessa come quella di oggi. La coppia si è sempre battuta contro il bullismo nelle scuole, e nella cura delle malattie mentali tra i più giovani.

“I genitori, i gli assistenti educativi e le famiglie sono al centro della cura dei bambini negli anni formativi. Quindi è per questo che vogliamo ascoltare le questioni chiave che riguardano le nostre famiglie e la comunità. In questo modo possiamo concentrare il nostro lavoro su dove è maggiormente necessario. La nostra ambizione è fornire un cambiamento duraturo alle generazioni future.”

Le cinque domande vertono su argomenti come rapporto genitori-figli, aspirazioni per il futuro, la scuola, socializzazione e introduzione, fin dalla più tenera età, di un dialogo salutare in famiglia.