Kate Middleton e William prove da Re e Regina a Buckingham Palace

Il Principe William e Kate Middleton fanno le prove generali da Re e Regina a Buckingham Palace, sostituendo la Regina Elisabetta in un evento dedicato all’Africa. Il Principe Harry e Meghan Markle hanno ufficialmente iniziato la loro vita in Canada, e la Duchessa di Cambridge ammalia tutti con il look del suo primo impegno pubblico post Megxit.

Kate Middleton e il Principe William hanno tenuto un banchetto e un summit a Buckingham Palace in veste di padroni di casa. La Regina Elisabetta II, assente, ha infatti concesso a Kate e William l’onore di essere i protagonisti di questo evento, come regalo di compleanno per la Duchessa.

Regina per un giorno, Kate non si smentisce nel suo ruolo di perfetta rappresentate della Famiglia Reale. L’importante summit era dedicato agli investimenti tra Gran Bretagna e Africa, alla presenza di personaggi di spicco della politica di entrambi i paesi, compreso il primo ministro inglese Boris Johnson.

Kate Middleton, silenziosa e in ombra nelle settimane della Megxit, si riprende il ruolo in prima linea che le spetta. Per questa occasione ha optato per un abito lungo rosso con trasparenze sulle maniche e

strass che donano lucentezza al look. Il vestito è di Needle & Thread, molto elegante, costato circa 480 euro. La cravatta rossa del Principe William era in perfetto abbinamento con l’outfit di sua moglie.

La Duchessa di Cambridge infatti ha scelto di rimanere sul rosso anche per gli accessori: clutch

firmata Jenny Packham, décolleté in pelle scamosciata di Gianvito Rossi, per un look tono su tono. Completano l’outfit gli orecchini di Kiki McDonough, e l’anello di zaffiro blu e diamanti appartenuto alla Principessa Diana.

Make up leggero, capelli morbidi sulle spalle, il minimal di Kate convince sempre, essendo adatto ad ogni circostanza. La coppia è apparsa serena, nonostante il polverone Megxit che ha colpito la Royal Family. Tornati ai loro impegni istituzionali sembrano davvero pronti a diventare Re e Regina. Chissà cosa ne penserà il Principe Carlo, da sempre in bilico tra la voglia di diventare Sovrano e la possibilità di abdicare in favore di suo figlio.